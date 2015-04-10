Oggi l’inaugurazione della personale di pittura “Istanti” di Repaci

Venerdi 10 aprile alle ore 17 presso il Sito Archeologico ipogeo di Piazza Italia inaugurazione della personale di pittura “Istanti” dell’artista Adriana Repaci.

L’iniziativa si inserisce nell’evento “UNDERGROUND 2015” ideato dall’Associazione no-profit SosBeniCulturali e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria con autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Leggi anche

Nella serata di Venerdì il Presidente di SosBeniCulturali Giuseppe Musicò inaugurerà “istanti”, la personale di architetto – pittura dell’artista Adriana Repaci.

Presente già da 10 anni sul panorama nazionale e internazionale, l’artista presenterà le sue ultime opere, creazioni contrasti volumetrici e cromatici, che identificano memoria e spazio. Un percorso tra rigore matematico e oniriche visioni prenderanno forma tra compenetrazioni di colore, piani e volumi.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 aprile al 23 Maggio 2015 con le modalità di visita del sito archeologico pubblicate sul sito dell’associazione sos beniculturali e sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria con aggiornamenti in tempo reale.