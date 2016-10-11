Oltre 100 musicisti per ‘Cosenza si smuove’!

È la città degli artisti che si “smuove” per non intorpidirsi, per non dimenticare.

Saranno oltre un centinaio i musicisti che si alterneranno sul palco dell’Arenella nel nome della solidarietà: due mesi dopo il sisma che ha colpito i nostri connazionali del centro Italia.

Il programma del concerto del 23 ottobre

L’appuntamento è per il 23 ottobre a partire dalle 17 e fino a oltre la mezzanotte con i più svariati generi musicali: dal blues al rock, dal gospel al pop, dal jazz al folk.

“Cosenza si smuove” è la spontanea iniziativa formatasi attorno all’idea di esser presenti nelle difficoltà di chi ha perso tutto. Ciò sarà possibile grazie al cuore di tante persone che rinunciano al profitto per destinare i proventi del grande concerto all’acquisto di beni strumentali (o di strumenti musicali) da donare a bambini e ragazzi delle scuole dei centri colpiti dal violento sisma in quella terribile notte tra il 22 e 23 agosto.

Come saranno usati i fondi raccolti

Gli artisti infatti non solo suonano gratis ma si auto-tassano per sostenere le spese tecniche di allestimento dell’evento, mentre il ricavato dei biglietti – che verranno distribuiti al prezzo base di cinque euro (chi vorrà potrà versare di più) – sarà interamente destinato alla causa. Saranno presenti, insieme ai musicisti, gli amici del grande gruppo della Terra di Piero, che si occuperanno della raccolta dei fondi e della loro esatta destinazione: non mancheranno di dare anche il proprio contributo artistico sul palco dell’Arenella. L’evento è patrocinato dal Comune di Cosenza. L’appuntamento sarà preceduto da una presentazione artistica di piazza, con alcune band che si esibiranno giorno 15 ottobre in tre diverse aree dell’area pedonale di Corso Mazzini, dando pure inizio alla raccolta dei fondi.