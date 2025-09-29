Reggio, successo per il primo raduno di monoruotisti ‘One Wild Wheel’ – FOTO

Famiglie e giovani appassionati hanno potuto cimentarsi nel proprio sport preferito e visitare gioielli come Bova Superiore, l’incantevole Pentidattilo e infine Scilla

Venerdì 26 settembre è partito da Reggio Calabria “One Wild Wheel”, il 1* RADUNO di monoruotisti interamente organizzato da Rinaldo Candido, conosciuto da tutti come @rinaldoplay in collaborazione con le WheelHers, gruppo internazionale di donne in Monoruota.

Grazie al sostegno delle realtà locali come Cordone Bleu, Di Petru i ‘Ntoni e Roxi Bar, più di una trentina tra donne uomini famiglie e giovani appassionati, ha potuto cimentarsi nel proprio sport preferito e nel contempo riempirsi occhi e anima visitando gioielli come Bova Superiore, l’incantevole Pentidattilo e infine Scilla.

All’insegna della sostenibilità, della cultura del territorio, del buon cibo, con un mezzo elettrico silenzioso non inquinante, pratico e super divertente. Un mezzo di trasporto sano che ci traghetta in un futuro nel rispetto della nostra bellissima terra e dei propri ritmi.

Dunque appuntamento all’anno prossimo!