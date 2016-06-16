Online il sondaggio per decretare l’artista che si esibirà a Porto Bolaro

Il pubblico sceglie il protagonista del concerto di fine estate: sondaggio online fino al 21 giugno tra Bernabei, Dolcenera, Ron e Zero Assoluto

Il concerto di fine estate organizzato da Porto Bolaro Shopping Center è diventato uno degli appuntamenti più attesi del periodo e richiama pubblico non solo dalla città di Reggio Calabria, ma anche da tutta la Provincia.

La novità di quest’anno è la possibilità che il Centro ha riservato a tutti i suoi clienti di decretare il protagonista dell’evento live.

E’ online un breve sondaggio che chiederà al pubblico di indicare chi, tra Alessio Bernabei, Dolcenera, Ron e gli Zero Assoluto, si esibirà sul palco dell’area eventi dello shopping center reggino domenica 21 agosto.

Chi sarà il più votato? Alessio Bernabei, ex frontman del gruppo rivelazione di Amici, Dear Jack, oppure Dolcenera, una delle voci femminili più particolari e amate dal pubblico, che è stata anche tra i giudici dell’ultima edizione del talent di Rai Due, The Voice.

Sarà Ron, che dagli anni 70 non smette di firmare pagine importantissime della musica leggera italiana, oppure gli Zero Assoluto, il duo romano che ha fatto innamorare generazioni di giovani?

Parola al pubblico!

Per esprimere la propria preferenza basterà visitare il sito del Centro www.portobolaro.it e dare il proprio voto: c’è tempo fino a martedì 21 giugno.