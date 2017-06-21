City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

È online il video PIZZICA, il singolo d’esordio dei gemelli cosentini The Art of Dp – VIDEO

Pizzica è il singolo d'esordio dei gemelli cosentini The Art of the DP: un videoclip colorato girato a Roma, già vicino alle diecimila visualizzazioni

21 Giugno 2017 - 12:09 | di Vincenzo Comi

The Art of Dp, duo di gemelli cosentini autori del singolo Pizzica

Una nuova produzione, tutta made in Calabria, destinata a lasciare il segno nel settore discografico italiano. Pizzica è un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti impreziosito da sfumature country folk che, come suggerisce il titolo, “pizzica” il loro sentire la musica che «ti prende e ti trascina a ballare e a lasciarti andare». Un inno ad essere se stessi e liberi nella musica.

Gli artisti e il sodalizio con Gianni Testa

Artisti poliedrici e polivalenti The Art of the DP provengono dal mondo del disegno e dell’illustrazione, impegnati nell’arte della micro-pittura, debuttano nella musica grazie all’incontro, e quindi al sodalizio, con il noto produttore e vocal coach cosentino Gianni Testa – già corista di molte trasmissioni di successo Rai e Mediaset e attualmente direttore artistico del Sanremo Festival Café e coordinatore del talent “The Coach” – e con il musicista e autore Joe Santelli (della 33 Giri) che hanno collaborato all’arrangiamento e alla registrazione del brano.
Il videoclip di Pizzica è totalmente realizzato dai due artisti: ne sono infatti sceneggiatori, registi, e fotografi e persino autori del montaggio. Location del video è il Parco degli Acquedotti a Roma dove si svolge un divertente color fest.

«Nel videoclip non siamo noi i protagonisti – raccontano i gemelli del duo The Art of the DP – ma noi siamo due in mezzo ai tanti altri e tutti insieme ci adoperiamo per colorare l’ambiente circostante. Abbiamo sempre creduto che l’uomo possa cambiare il mondo, e l’unico modo per farlo è darsi una mano… aiutare gli altri prima di aiutare se stessi. Se io aiuto due persone e queste due persone, a loro volta, ne aiutano altre due a testa, si innesca una catena che può cambiare le cose. Abbiamo sempre creduto che i sogni non vanno a dormire, ma rendono la vita più bella e ci danno la forza di viverla sempre a pieno. Nostra mamma ci ha disegnato gli occhi, nostro papà ci ha cancellato i capelli, tutto il resto è arte sperimentale che vogliamo condividere insieme a voi, e se questa catena inizia non avrà mai fine».

Il video su YouTube e i primi risultati

Il video del brano, in cui compare anche il caro amico Mario Serpa, recentemente apparso in un popolare talk-show della tv generalista, popolato dai colori e dalla natura fra morbida delicatezza, forti sentimenti ed emozionante poesia, visibile al seguente link: https://youtu.be/FGoTWRhaTtU, in una settimana ha già raggiunto quasi diecimila visualizzazioni, entusiasmando pubblico e critica che ha accolto il duo The Art of the DP fra le rivelazioni dell’anno più interessanti.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?