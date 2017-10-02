Porte aperte a Casa Eutopia per l'Open Day dell'Orchestra Giovanile dello Stretto, progetto musicale e sociale ispirato al metodo Abreu per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni

Sabato 30 settembre alle ore 17, i maestri preparatori dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” di Reggio Calabria hanno dato vita all’ Open Day. Le porte di Casa Eutopia, sede dell’Orchestra, si sono aperte per bambini e ragazzi interessati a partecipare al progetto musico – sociale dell’ Orchestra Giovanile, con la direzione artistica del m. Alessandro Monorchio.

I giovani aspiranti musicisti hanno potuto assistere a brevi esibizioni e ascoltare dal vivo il suono dei diversi strumenti musicali, sperimentando praticamente il piacere di fare musica.

Il progetto dell’Orchestra Giovanile dello Stretto, si basa sul metodo Abreu, promuove l’inclusione sociale e la diffusione di una cultura musicale il più possibile democratica. “L’Orchestra- sottolinea il presidente Carmelo Palmisano- è l’unica in Calabria a cui è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento di Nucleo aderente al Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia” .

Grazie ai soci fondatori, ai maestri preparatori e ai genitori, che mettono a disposizione il loro tempo e il loro impegno gratuitamente, questo progetto costituisce un vero e proprio percorso educativo con la musica protagonista, aperto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.