Gli organizzatori di ‘Operazione Nostalgia’ ringraziano con un post la città di Reggio

Polemiche a parte, quella di sabato sera rimane comunque una bellissima serata per tutti, amanti del calcio e dello spettacolo. E’ stato emozionante rivedere tanti campioni del passato, tanti ex Reggina e soprattutto un entusiasmo che da tempo non si registrava al Granillo. Gli organizzatori di “Operazione Nostalgia” con un post hanno voluto ringraziare la città di Reggio Calabria:

“Reggio Calabria sei stata speciale. Noi ci stiamo riprendendo ora dalle emozioni post raduno e stiamo iniziando a rivedere e scegliere le immagini più belle.

Alcuni scatti di ieri sera diventeranno iconici e rimarranno per sempre nella storia di Operazione Nostalgia.

Ad un certo punto eravamo talmente tanti allo stadio che si è perso il conto, qualcuno parla di più di 16.000, altri 18.000, i più ottimisti parlando di 20.000 persone. Comunicheremo il dato ufficiale, ma poco importa.

Quello che importa è che sugli spalti c’è stato un coinvolgimento speciale e scegliamo questo scatto con un numero 10 che ha illuminato il Granillo per tantissimi anni.

Grazie Reggio Calabria, è stato bellissimo.

Per chi c’era, fatelo sapere a tutti, è stato da pelle d’oca quando è partita la ola.

Speriamo che Reggio Calabria porti nel cuore questa serata di festa per diverso tempo.

Grazie a tutti“.