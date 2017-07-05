Ordine Costantiniano: l’Arciv. Mondello sarà assistito da Don Cannizzo e Don Morabito

Nelle scorse settimane, è stata ufficializzata la nomina dell’Arcivescovo Emerito Mons. Luigi Mondello a Priore della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio con nomina da parte del Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore dell’Ordine.

A proseguo della riorganizzazione spirituale della delegazione sono stati nominati due vicari che coadiuveranno l’attività del Priore.

I nuovi vicari, personalità note ed apprezzate in ambito regionale, sono i sacerdoti Don Antonio Morabito e Don Luigi Cannizzo.

Don Antonio Morabito e la formazione spirituale

Don Antonio Morabito, seguirà la formazione spirituale degli aspiranti Cavalieri e Dame. Già Priore della Delegazione calabrese, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara, ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, è inoltre Canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Reggio Calabria. Ordinato Sacerdote dal Papa San Giovanni Paolo II, parroco emerito del SS. Salvatore e Rettore della Chiesa di Sant’Anna. Giudice presso il Tribunale interdiocesano della Calabria. Giornalista, ha fondato la rivista “In Charitate Iustitia” del Tribunale Calabro e “Vita di Comunità e San Gaetano Catanoso”. Scrittore aderente al CIS scrittori internazionali, con più di trenta opere pubblicate.

Don Luigi Cannizzo si occuperà dell’aspetto organizzativo dell’Ordine Calabrese. Ordinato Presbitero nel luglio 2005, è stato alunno del prestigioso Pontificio Seminario Lombardo in Roma dove tuttora prosegue la sua formazione culturale, pastorale e spirituale. Ha conseguito la Licenza in Sacra Liturgia Presso il Pontificio Istituto Liturgico presso il Pontificio Ateneo “S. Anselmo” in Roma. È membro del Centro Azione Liturgica di Roma, ricopre la carica di Segretario Particolare dell’Arcivescovo, oltre ad essere Segretario del Giovane Clero, membro del Consiglio Presbiterale, Cappellano dell’Istituto Figlie di Maria Immacolata di “Fondo Larussa”. Nel 2008 viene nominato Assistente Diocesano della FUCI e dal gennaio 2010 Assistente FUCI per la Regione Calabria e Segretario dell’Ufficio Liturgico Regionale. Dal 1 settembre 2011 è Parroco della Parrocchia “Santa Maria della Candelora” in Reggio Calabria. Attualmente è docente di Teologia liturgico – sacramentaria presso l’Istituto Teologico “Pio XI”, Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. V. Zoccali” di Reggio Calabria, lo Studentato dei Certosini presso la “Certosa di Serra San Bruno”, membro del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale e Vicario Foraneo della Zona Pastorale di Reggio Calabria Centro, Direttore della formazione propedeutica e permanente dei diaconi permanenti dell’Arcidiocesi.

Il ringraziamento del Delegato Vicario

Il Delegato Vicario Comm. Aurelio Badolati ha voluto ringraziare gli interessati per aver accettato le nomine dichiarando: “Un altro virtuoso tassello è stato inserito nell’opera di crescita e riorganizzazione della delegazione calabrese. Questo nuovo assetto ci consentirà di prepararci dal punto di vista spirituale anche per la celebrazione della solenne investitura prevista a Gerace il prossimo 28 ottobre alla presenza delle più alte cariche dell’Ordine”.

Cav. Pasquale La Gamba