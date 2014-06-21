Ordine dei Medici di RC: lunedì focus sulle cure palliative

“Promozione della cultura e dell’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”: è questo il tema che sarà affrontato lunedì prossimo, 23 giugno, alle ore 17,30, presso la sede dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria che ha convocato la Consulta permanente di vigilanza sulla sanità.

La legge 38 e il servizio di terapia del dolore

In ottemperanza alle legge 38 del 2010, anche nella città di Reggio Calabria, è stato avviato l’importante servizio riguardante la terapia del dolore e le cure palliative. Molto spesso, però, c’è poca informazione a riguardo. La terapia del dolore, infatti, si rivolge a tutti i pazienti con dolore, sia esso benigno che maligno, e non solo, come erroneamente si crede, al malato oncologico. Gli Anestesisti da sempre si sono occupati di terapia del dolore poiché esso è parte integrante della loro professione ed alla luce della legge 38/2010, con piacere hanno deciso di proiettarsi nel territorio uscendo dalle sale operatorie.

L’obiettivo di questo incontro, fra i vari componenti della Consulta permanente di vigilanza sulla sanità, sarà quello di sensibilizzare e informare sia i medici di famiglia, sia la cittadinanza che vive sul territorio provinciale su un tema di stretta attualità ed ancora poco conosciuto anche in considerazione del fatto che, solo da poco, il servizio è stato avviato sul territorio provinciale. Il programma dell’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Medici, prevede i saluti introduttivi di: Vincenzo Nociti, coordinatore del gruppo cure palliative e terapia del dolore; Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria, Filippo Frattima, presidente della Commissione affari odontoiatri, Marco Tescione e Antonio Vadalà, coordinatori della Consulta permanente di vigilanza sulla sanità.

Gli interventi su terapia del dolore e cure palliative

Di “terapia del dolore” si occuperà Giuseppe Santamaria, Responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di terapia del dolore dell’Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli di Reggio Calabria; sulle cure palliative disquisirà Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente della fondazione Hospice Via delle Stelle; di “percorsi assistenziali”, invece, parlerà Ignazia Antonietta Barbera, medico coordinatore dell’Hospice mentre le “procedure” saranno l’argomento trattato da Salvatore Vita, medico di base e vicepresidente dell’Hospice di Reggio Calabria.

A margine degli interventi è prevista una discussione aperta al pubblico presente.