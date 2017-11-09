Si è concluso nella tarda serata di ieri lo spoglio per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria.

Le operazioni di voto si sono svolte nei giorni 4, 5 e 6 novembre presso la sede dell’ente ordinistico. Sono stati ben 1944 i medici provenienti da tutta la Provincia, che si sono recati alle urne. All’esito dello spoglio sono risultati eletti, per quanto riguarda i medici: Pasquale Veneziano (1499) Marco Tescione (1478), Said Al Sayyd (1328), Bruno Porcino (1281), Giuseppe Zampogna (1261), Vincenzo Nociti (1242), Anna Maria Danaro (1169); Anna Federico (1167), Vincenzo Amodeo (1165), Domenico Tromba (1152), Antonino Zema (1138), Domenico Pistone (1125), Rocco Cassone (1115), Francesco Biasi (1114) Antonio Nicolo’ (1103).

Hanno conseguito, altresì, voti i dottori: Alessio Rosato (1012) e Maria Cristina Luvarà (119). Per quanto riguarda la Commissione degli Odontoiatri hanno votato 253 Odontoiatri e sono risultati eletti: Filippo Frattima (197), Teodoro Vadala’ (150), Carlo Nicolo’ (144), Giovanni Strangio (128), Raso Lucia (123) e, di cui i primi due eletti faranno parte del Consiglio dell’Ordine. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono risultati eletti i dottori: Antonino Loddo (1494), Giuseppe Mirarchi (1361), Antonio Vadala’ (1309) e quale revisore supplente Carlo Maria Previte (1260). I Consiglieri eletti per il triennio 2018/2020 si ritroveranno, a breve, per l’elezione delle cariche del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Reggio Calabria 09.11.2017

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria