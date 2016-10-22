Orecchini maxi e diversi, la tendenza autunno inverno 2016/2017
Dalle passerelle di Parigi tornano i gioielli stravaganti: orecchini in formato maxi, cerchi anni '80, pendenti lunghi e modelli spaiati per l'inverno
22 Ottobre 2016 - 09:20 | di Vincenzo Comi
Dalle sfilate della Paris Fashion Week vediamo abbandonare il minimalismo per riscoprire il lato più giocoso e divertente della moda. È la stravaganza a farla da padrona per quanto riguarda i gioielli.
A dimostrarlo, sono le ultime sfilate che hanno mostrato le proposte delle nuove collezioni per l’autunno inverno 2016/2017.
La tendenza per l’inverno vede gli orecchini in formato maxi e li mostra nelle diverse versioni reinterpretate da ogni stilista sulle passerelle secondo i propri codici di stile: sono cosparsi di Swarowski da Simone Rocha, mentre Dsquared2, tornando allo stile military-chic, crea i pendenti con le nappine tipiche delle uniformi. Si torna poi allo stile anni ’80 che riporta in auge anche i cerchi che ritroviamo alle sfilate di Toga, Topshop e Baja.
Altra stravaganza avvistata in passerella sono gli orecchini portati singolarmente e non più in coppia, oppure indossati abbinandoli con pezzi diversi, spaiati in pratica!
Anche i pendenti lunghi sono un must fra gli stili di orecchini per l’inverno 2017.
Dal blog www.paroledimoda.blogspot.com
Scritto da
Manuela Di Vietri
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