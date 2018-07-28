Partiti i lavori di recupero del manto erboso dello stadio Oreste Granillo: taglio dell'erba, semina e cure fino all'avvio della nuova stagione della Reggina

Impegno mantenuto. Sono partiti i lavori di recupero del manto erboso dell’Oreste Granillo.

Non sarà una operazione semplicissima rimettere a nuovo un rettangolo di gioco che dalla chiusura del campionato ad oggi non ha ricevuto alcun trattamento. Tra qualche settimana prenderà il via la nuova stagione con la Coppa Italia ed è assai probabile che per la prima uscita la Reggina chieda di poter giocare fuori casa.

Si è partiti con il taglio dell’erba che aveva raggiunto una altezza esagerata, si continuerà lunedi mattina, poi la semina e quindi una cura quotidiana del manto fino all’inizio della nuova stagione, con la speranza che lo stesso possa presentarsi in condizioni accettabili.

Si ricorda che per le prescrizioni ricevute, il comune di Reggio Calabria, al fine di ottenere l’agibilità dell’impianto, ha l’obbligo di rimettere a posto anche i sanitari. Rimane l’idea, non appena si riescono a recuperare i fondi, di intervenire in maniera massiccia sullo storico stadio per un restyling totale.