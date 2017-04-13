A Palazzo Corrado Alvaro la riunione per gli istituti scolastici di Locri

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha formalmente depositato al Tribunale di Reggio Calabria una istanza volta, laddove sussistano le condizioni di sicurezza, ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo degli istituti scolastici di Locri sequestrati nell’ambito dell’operazione Euroscuola.

La riunione tecnico-istituzionale a Palazzo Alvaro

E’ quanto annunciato oggi, a palazzo Corrado Alvaro, dal vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, in occasione della riunione tecnico-istituzionale alla quale hanno preso parte il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Demetrio Marino, i dirigenti dell’Ente, Giuseppina Attanasio e Giuseppe Mezzatesta, i professori Francesco Bulzomì e Filomena Gerace per l’Istituto professionale statale per l’industria e l’agricoltura – Ipsia, Rocco Di Gori e Maria Amalia Marando per l’Istituto statale d’arte “Panetta”, e l’avvocato Angela Marra.

“La Città Metropolita – ha dichiarato Mauro – nell’operazione Euroscuola è parte offesa. Siamo tutti impegnati per trovare soluzioni opportune e utili a limitare i disagi che stanno sopportando i ragazzi, le famiglie e il corpo docente. Dopo la prima riunione convocata d’urgenza nell’immediatezza del sequestro – ha poi ricordato il vicesindaco – non siamo rimasti inermi ma, coadiuvati dagli attenti dirigenti dell’Ente, abbiamo avviato delle procedure con l’unico scopo di garantire la sicurezza, il diritto allo studio dei ragazzi e dare un segnale forte di attenzione all’intera comunità della locride”.

Il sopralluogo a Locri e gli studenti coinvolti

L’incontro è stato presieduto dal consigliere delegato Demetrio Marino, che ha evidenziato la volontà di condividere questo percorso assieme ai dirigenti scolastici, per fare fronte comune in difesa della scuola, intesa in ogni sua componente.