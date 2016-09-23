Palazzo ‘Crupi’ aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio Cuturale

Sabato 24 settembre aperture straordinarie a Reggio Calabria: aree archeologiche visitabili e Palazzo Crupi aperto fino alle 21 per le Giornate Europee del Patrimonio

Il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, in Reggio Calabria, unitamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio organizzate dal Mibact e dedicate al tema della partecipazione al patrimonio culturale.

In quest’ottica, di concerto con le Amministrazioni Comunale e Provinciale di Reggio Calabria, saranno previste una serie di aperture straordinarie che coinvolgeranno alcuni dei siti e delle strutture museali presenti nella Città

Metropolitana di Reggio Calabria.

Sabato 24 settembre 2016, a Reggio Calabria, dalle 16 alle 19 saranno visitabili le aree archeologiche di Piazza Italia, delle Mura Greche e delle Terme Romane, mentre si prolungherà fino alle 21 (ultimo ingresso ore 20.30) l’apertura serale del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” in via Emilio Cuzzocrea, 48.

Per l’occasione sarà possibile apprezzare, oltre i Capolavori già presenti, anche l’esposizione temporanea intitolata “La Casa delle Farfalle “, inaugurata la stessa mattina.