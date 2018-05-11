La statua in marmo greco dell'angelo tutelare si restaura in un cantiere aperto a Palazzo San Giorgio: visite per cittadini e scuole per circa 45 giorni

La statua in marmo greco dell’ “angelo tutelare” è pronta a sottoporsi ad un restauro monitorato e aperto ai cittadini che potranno assistervi in tutte le sue fasi.

Sotto l’occhio attento del personale della Soprintendenza, dell’Università Mediterranea e del settore Valorizzazione beni culturali del Comune di Reggio Calabria, si sono concluse le operazioni di imbracatura e trasporto dell’Angelo: dalla Piazza che si affaccia sulla Chiesa di S. Giorgio sul Corso Garibaldi, alla volta del palazzo di città, a Piazza Italia.

Prontamente è stato allestito, proprio all’ingresso di Palazzo San Giorgio, il cantiere “aperto”, che potrà essere visitato dai cittadini e dalle scolaresche anche grazie all’ausilio di pannelli illustrati che guidano il visitatore e lo aiutano a conoscere la storia dell’opera nel tempo.

La storia della statua di San Michele Arcangelo

La statua, che raffigura S.Michele Arcangelo dotato di scudo che riporta i simboli di San Giorgio e del drago, proprio a significare la protezione nei confronti della città, risale alla prima metà del 1600.

Inizialmente collocata su una colonna, a seguito di vari movimenti tellurici che interessarono Reggio Calabria, la sua posizione fu ridimensionata, per trovare posto, dopo diverso peregrinare, nella piazza della Chiesa di San Giorgio al Corso.

I tempi del restauro e la nuova collocazione

Le attività di restauro dureranno circa 45 giorni e consistono nella pulitura del marmo mediante tecniche integrate e successivo consolidamento.

«La statua risulta intaccata dagli agenti atmosferici che hanno tolto smalto al marmo, annerendolo profondamente in alcuni punti, anche a causa della prolungata esposizione nel tempo all’esterno – dichiara l’assessore alla valorizzazione Irene Calabrò – per questo, concordemente alle indicazioni offerte dalla Soprintendenza, a fine restauro, l’angelo tutelare rimarrà custodito all’ingresso di Palazzo San Giorgio, sempre accessibile ai visitatori, al fine di resistere all’incedere del tempo e ben conservarsi, in Piazza San Giorgio sarà posta una copia a cura del Liceo Artistico Preti- Frangipane».

Il progetto di recupero finanziato dal Rotari Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, è eseguito dal restauratore Giuseppe Mantella, supportato da un comitato tecnico scientifico.

Del comitato fanno parte: la dott.ssa Annamaria Guiducci, la dott.ssa Daniela Neri, l’arch Domenico Malara, l’ing Alessandro Taverriti e il prof. Franco Prampolini.

Foto di Domenico Suraci