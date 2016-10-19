City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Palazzo Vercillo Martino di Rende il workshop in museologia

Quattro giorni su allestimento di mostre ed esposizioni museali con relatori internazionali e 15 crediti formativi professionali

19 Ottobre 2016 - 12:26 | di Redazione

Locandina del workshop in museologia di CO.RE a Rende

Quattro giorni di workshop di grande qualità con esperti di caratura internazionale nel centro storico di Rende, a Palazzo Vercillo Martino, organizzati da CO.RE. – Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro.

Il workshop, aperto a tutti coloro i quali siano interessati all’argomento della realizzazione di una esposizione museale così come l’allestimento di una mostra temporanea o un evento sarà luogo ideale per confrontarsi con relatori di altissimo livello sugli argomenti proposti dal corso. L’evento è patrocinato dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, sostenuto dal Comune di Rende, ed è riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Italiani e dà diritto a 15 crediti formativi professionali già riconosciuti.

Gli esperti e i relatori del workshop

Si alterneranno per quattro giorni esperti in campo più propriamente museale come la dott.ssa Nella Mari del Polo Museale della Calabria del Mibact, esperti, critici e curatori di mostre ed eventi come la dott.ssa Sofia Vetere e la dott.ssa Donatella Romeo del Premio LIMEN, così come professionisti ed esperti internazionali come l’architetto Fiorentina Giannotta e il dott. Ticio Escobar, in video conferenza dal Paraguay.
L’evento è sostenuto anche da importanti partner istituzionali e privati come Unioncamere Calabria e la Galleria Ellebi di Cosenza a testimoniare il taglio pratico e progettuale del workshop, che resta tuttavia aperto a tutti, perché molte sono le professionalità che ruotano introno all’arte e molte sono le opportunità di crescita professionale anche per i giovani laureati e laureandi del nostro territorio.

Continuiamo a realizzare eventi di grande caratura nel centro storico di Rende – sottolinea il presidente di CORE prof. Armando Rossi – che ospita la scuola ma che con la stessa sta cercando sempre di più sinergie di sviluppo e valorizzazione come il circuito dell’ospitalità diffusa e la realizzazione del prossimo corso di Alta Formazione sul Restauro Architettonico – mitigazione del rischio sismico, che avrà come oggetto di studi proprio il centro storico di Rende.

Iscrizioni e sede del corso

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 5 novembre e il workshop si realizzerà da mercoledì 16 a sabato 19 novembre per una durata complessiva di 30 ore. Sconti per i primi iscritti e per i soci. Tutte le info sul sito www.corecultura.org

Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro CO.RE.
Via Francesco Belmonte 18, 87036 Rende (Cs) – www.corecultura.org

Palazzo Vercillo Martino, sede del workshop in museologia a Rende

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rende Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?