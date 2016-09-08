‘Palermo Comic Convention’, missione compiuta

di Gabriele Candido – Spazio, ultima frontiera! Eccovi i viaggi del disegnatore GAB, durante la sua missione diretta alla consegna di nuove caricature, alla scoperta di nuove forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là, dove nessun artista è mai giunto!

Data stellare 08/09/2016, si è appena conclusa la manifestazione palermitana dedicata al fumetto e non solo, la “Palermo Comic Convention“, che ha visto presente il team “GAB & City Now” con un obiettivo: consegnare una caricatura all’attrice neozelandese Lucy Lawless, conosciuta ai più come la principessa guerriera XENA, ma che ha vestito i panni anche di altri personaggi televisivi in serie TV come Battlestar Galattica, Spartacus o Agent of Shield!

La seconda edizione alla Fiera del Mediterraneo

Durante la seconda edizione siciliana del Comicon, che si è tenuta presso la “Fiera del Mediterraneo“, il caldo e la tipica afa palermitana hanno dominato l’evento!

Per fortuna però i presenti sono riusciti a non farsi distrarre dall’alta temperatura grazie alla stellare organizzazione della convention, che è riuscita ad unire cosplay, games e intrattenimento con comics, cinema e tv shows.

Cosplay, tornei e giochi

La super fusione stile Dragonball ha dato vita ad un’appassionate gara di numerosi e soprattutto coraggiosi cosplayer, condotta da un esilarante Maurizio Merluzzo che fra battute e voci da doppiatore si è dimostrato a tutti gli effetti un “ospite d’onore” dell’evento.

Numerosi anche nell’area games i tornei di videogiochi nuovi e vintage, sfide a dama e scacchi. Emozionanti anche gli incontri con disegnatori e fumettisti famosi, come: David Lloyd disegnatore di V per Vendetta, Lele Vianello, e Artgerm uno dei migliori artisti digitali al mondo.

Molto affollate anche le convention sull’esplorazione del mondo nerd, dei manga, delle serie tv e approfondimenti che riguardavano l’ospite d’onore Lucy Lawless, come ad esempio “La censura italiana relativa a Xena – Principessa guerriera” o “Le origini di Ash vs. Evil dead”.

Il concerto di Giorgio Vanni

Indimenticabile inoltre il concerto di Giorgio Vanni, tenutosi venerdì sera, che con la sua voce prestata al mondo delle sigle dei cartoni animati, fa sempre fare a chi lo ascolta un balzo nella propria infanzia, e poi si finisce automaticamente a cantare a squarciagola.

In mezzo a tutto ciò la nostra missione rimaneva sempre quella: consegnare la caricatura a Lucy Lawless, aka Xena. Non si è rivelata un’impresa facile. All’inizio sembrava di giocare al famosissimo gioco con protagonista l’idraulico italiano Mario, l’attrice era come una principessa rinchiusa in un fortezza inespugnabile!

La consegna della caricatura a Lucy Lawless

Dopo numerose peripezie e incontri a dir poco strani ci siamo ritrovati al cospetto della statuaria e splendida principessa guerriera che ha premiato le nostre fatiche accettando gioiosamente la caricatura. Per rivivere quest’incredibile avventura passo passo visitate la gallery sotto by GAB!

L’edizione del Palermo Comic Convention è appena terminata eppure già diverse cose bollono in pentola per il prossimo anno! «Punteremo – dice il componente dello staff – soprattutto sul settore cinema & serie tv.

La scelta di Lucy Lawless è parte di questo percorso, dato che è un’icona della televisione anni ’90 e che non veniva in Italia da molto tempo. E per il prossimo anno vogliamo mantenere questo livello, aumentando anche il numero di artisti nipponici e lo spazio a disposizione, quindi i metri quadrati allestibili».

Attendiamo quindi il 2017, per consegnare nuove caricature, scoprire nuove forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là, dove nessun artista è mai giunto prima!

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