Palestra di Archi e Scatolone tornano a disposizione degli sportivi
Dopo l'intesa con la Prefettura i due impianti tornano agli sportivi reggini: il sindaco annuncia i lavori per il ripristino
09 Febbraio 2017 - 08:40 | di Vincenzo Comi
“Da oggi lo Scatolone e la Palestra di Archi tornano alla piena disponibilità di tutti gli sportivi reggini. Grazie all’ottimo lavoro di squadra tra le istituzioni terrioriali e alla splendida sinergia messa in campo con la Prefettura di Reggio Calabria, le due strutture potranno finalmente tornare alla loro destinazione originaria”.
È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
“Adesso – ha aggiunto il sindaco – procediamo con i lavori, possibili grazie ai finanziamenti ministeriali, per il ripristino della piena funzionalità dei due impianti, che torneranno all’interno del circuito sportivo del nostro comprensorio”.
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