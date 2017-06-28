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Palmi, aggressione ad ambulante: la condanna di Amnesty

Il Gruppo 242 di Amnesty International condanna il pestaggio di un giovane venditore ambulante sulla spiaggia della Tonnara di Palmi e chiede indagini immediate

28 Giugno 2017 - 09:11 | di Vincenzo Comi

Spiaggia della Tonnara di Palmi

Un episodio di violenza è avvenuto ai danni di un giovane venditore ambulante sulla spiaggia della Tonnara di Palmi (RC) venerdì 23 giugno: un gruppo di ragazzi ha aggredito l’uomo picchiandolo a sangue.

Amnesty International – Gruppo 242 Palmi – condanna fermamente l’insensato episodio, ravvisando come le persone in condizioni di vulnerabilità vadano sempre più incontro a discriminazione, razzismo e sfruttamento economico. Mentre i diritti umani dei migranti sono calpestati in ogni parte del mondo, Amnesty International chiede indagini accurate e immediate sui responsabili di questo gesto di violenza esprimendo solidarietà verso la vittima.

Amnesty International
Gruppo 242 – Palmi

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