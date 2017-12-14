La “Settimana della Prevenzione” che sta continuando presso i locali dell’ospedale di Palmi, si sta dimostrando un grande successo. L’Amministrazione Comunale attraverso l’opera organizzativa del consigliere Denise Iacovo l’ha realizzata, credendo che la prevenzione, sia la primaria che la secondaria, sia estremamente importante e indispensabile, per prevenire o per intercettare molte patologie e rendere efficaci le eventuali terapie.

Si ritiene che offrire servizi specializzati totalmente gratuiti nel campo sanitario, che tra l’altro è vessato da continui tagli, sia un fatto di grande importanza, in quanto la cura della salute passa necessariamente per la prevenzione. Un’iniziativa del genere non era mai stata messa in atto nel comune di Palmi, e rinnoviamo fortemente l’impegno affinché queste “Settimane della Prevenzione” si moltiplichino e si ripetano nel tempo, perché la cultura della prevenzione deve essere necessariamente alla base di ogni progetto di salute pubblica.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’ASP di Palmi, nella persona del direttore di distretto Dottore Barillaro, per l’indispensabile collaborazione e i molti specialisti che hanno gratuitamente hanno aderito all’iniziativa.