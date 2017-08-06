Inizia oggi lo Streetball 2.0, torneo di basket di strada organizzato dalla Corporazione dei Bovari della Varia di Palmi con il Patrocinio del Comune di Palmi. Per due giorni si sfideranno in Piazza Primo Maggio, eccezionalmente trasformata in terreno di gioco, squadre da 3 appartenenti a diverse categorie: Under 14, Open, Over 45 e Femminile.

Il torneo, giunto alla sua seconda edizione, aspira a diventare un appuntamento fisso delle estati palmesi e strizza l’occhio a tutti gli appassionati di basket. Con le partite dei gironi di oggi e il calendario di Win or go home di domani 6 giugno, la Corporazione dei Bovari porta nel salotto buono della cittadina ai piedi del Sant’Elia uno sport ultimamente maltrattato ma dal sicuro fascino e divertimento.