La Giunta Comunale di Palmi ha approvato una serie di atti di indirizzo finalizzati alla revisione e all’aggiornamento di importanti regolamenti comunali che riguardano il commercio su aree pubbliche, il servizio di noleggio con conducente (NCC), l’occupazione di suolo pubblico con dehors e l’individuazione di nuove aree destinate all’installazione di chioschi.

Si tratta di un percorso amministrativo che punta a modernizzare strumenti normativi ormai bisognosi di aggiornamento, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace, ordinata e trasparente degli spazi pubblici cittadini e di creare nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale.

Gli indirizzi approvati prevedono l’avvio delle procedure necessarie per la revisione dei regolamenti vigenti e, una volta completati gli iter tecnici e ottenute le approvazioni del Consiglio Comunale, la pubblicazione di specifici avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi, delle autorizzazioni e delle concessioni eventualmente disponibili.

«Con questi atti – dichiara il sindaco di Palmi Giovanni Calabria – imprimiamo un cambio di passo nella gestione degli spazi pubblici della nostra città. Per troppo tempo alcuni settori sono stati governati da regole che necessitavano di essere aggiornate rispetto alle esigenze attuali del territorio. Noi abbiamo scelto una strada diversa: prima definire regole chiare, moderne e trasparenti, poi creare le condizioni per nuove opportunità economiche e lavorative.

L’obiettivo dell’Amministrazione non è soltanto quello di aggiornare dei regolamenti, ma di costruire una visione organica dello sviluppo urbano e commerciale di Palmi. Mercati, chioschi, dehors e servizi di trasporto rappresentano strumenti importanti per valorizzare gli spazi pubblici, rendere la città più accogliente e offrire occasioni concrete a chi vuole investire, lavorare e fare impresa sul nostro territorio.

Attraverso procedure pubbliche trasparenti e criteri chiari vogliamo favorire una gestione più efficiente del patrimonio comunale, promuovere il decoro urbano e sostenere la crescita delle attività economiche locali. È un lavoro forse meno visibile di altre opere, ma fondamentale per costruire una Palmi più ordinata, moderna e capace di creare nuove opportunità per i cittadini, in particolare per i giovani che scelgono di scommettere sul proprio futuro nella nostra città».

Sul percorso intrapreso interviene anche il vicesindaco con delega alle Attività Produttive e al Commercio, Salvatore Celi.

«Accanto al lavoro di aggiornamento normativo avviato dall’Amministrazione – afferma Celi – riteniamo fondamentale il percorso di ascolto e confronto che abbiamo già avviato con il mondo delle attività produttive e commerciali della città. I regolamenti rappresentano strumenti importanti, ma per essere davvero efficaci devono nascere dalla conoscenza delle esigenze reali di chi ogni giorno investe, crea occupazione e contribuisce alla crescita economica del territorio.

Le decisioni che riguardano commercianti, operatori economici e professionisti non possono essere calate dall’alto. Per questo stiamo promuovendo un dialogo costante con le categorie interessate, convinti che il confronto rappresenti il modo migliore per individuare soluzioni equilibrate, moderne e capaci di rispondere alle necessità della città.

L’obiettivo finale è costruire regole più chiare, procedure più efficienti e nuove opportunità di sviluppo economico, valorizzando il tessuto produttivo esistente e creando le condizioni affinché nuove iniziative imprenditoriali possano nascere e crescere a Palmi».

L’azione avviata dalla Giunta Comunale si inserisce in un più ampio percorso di aggiornamento degli strumenti amministrativi dell’Ente, finalizzato a coniugare sviluppo economico, valorizzazione degli spazi pubblici, semplificazione delle procedure e sostegno alle attività produttive, attraverso regole moderne, trasparenti e coerenti con le esigenze attuali della città.