Reggina, il grave infortunio di Lancini impone un immediato intervento sul mercato
L'esperto difensore ha praticamente concluso la sua stagione. Il suo sostituto dovrà avere caratteristiche differenti
29 Novembre 2026 - 10:22 | Redazione
Il grave infortunio al ginocchio rimediato da Edoardo Lancini sul campo dell’Athletic Palermo priva la Reggina di uno dei difensori più esperti e di maggiore qualità dell’organico. Una stagione praticamente finita per il centrale amaranto e un’assenza pesantissima per mister Marchionni.
Reggina, serve un difensore con caratteristiche diverse
Una perdita alla quale la società dovrà necessariamente porre rimedio, magari orientandosi verso un calciatore di pari esperienza e qualità, ma con caratteristiche atletiche differenti. Un difensore più dinamico e veloce potrebbe garantire maggiore equilibrio a un reparto che, pur disponendo di elementi di indubbio valore, non ha nella rapidità il suo punto di forza.
La società amaranto era intervenuta tempestivamente dopo l’addio di Domenico Girasole, prelevando Bruno dalla Nissa. Adesso si ripropone la necessità di operare sul mercato per colmare un vuoto importante. Vedremo se anche in questa circostanza la dirigenza amaranto riuscirà a individuare in tempi brevi il profilo giusto.
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