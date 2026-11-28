Reggina-Siracusa: la probabile formazione amaranto. Dubbi a centrocampo
Fuori quattro calciatori, tre per infortunio e uno per squalifica
28 Novembre 2026 - 22:05 | Redazione
La Reggina si prepara alla sfida del Granillo contro il Siracusa con l’obiettivo di riscattare la brutta prestazione di Palermo. Mister Marchionni dovrà ancora fare a meno di Reis e Jallow, mentre per il difensore Lancini la stagione è praticamente finita. Franchini dovrà scontare due giornate di squalifica.
Pochi i dubbi di formazione per il tecnico amaranto, orientato a confermare gran parte dell’undici titolare delle ultime settimane. Le riflessioni riguardano soprattutto il centrocampo, dove Acquadro rappresenta il punto fermo. Rotulo dovrebbe agire da mezzala sinistra, mentre sul versante opposto aperto il ballottaggio tra Abonkelet e Laaribi.
Per il resto non si prevedono particolari novità, salvo sorprese dell’ultimo momento.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, R. Girasole; Baggi, Abonckelet (Laaribi), Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni
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