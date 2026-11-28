Il campionato di Serie D girone I entra nel vivo con la quattordicesima giornata, quartultima del girone di andata. Una domenica importante per gli equilibri della classifica, con la lotta al vertice sempre più avvincente e diversi incroci delicati anche in zona play off e salvezza.

Tra le sfide più attese quella del Granillo tra Reggina e Siracusa, con gli amaranto chiamati a riscattare la battuta d’arresto di Palermo. Riflettori puntati ovviamente sulla Vibonese attuale capolista che ospita il Licata. Poi anche Nissa-Athletic Palermo, Trapani-Gela e sulle trasferte di Sambiase e PraiaTortora. Una giornata che potrebbe ridisegnare la graduatoria a poche settimane dal giro di boa.

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Il programma della giornata

Favara – Sambiase

Nissa – Athletic Palermo

Ragusa – Enna

Reggina – Siracusa

Vibonese – Licata

Vigor Lamezia – Modica

Avola – Milazzo

Nuova Igea – PraiaTortora

La classifica