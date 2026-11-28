Serie D: per la Reggina dovrà essere la domenica del riscatto. Il programma e la classifica
Sulla carta più agevole il compito della capolista Vibonese
28 Novembre 2026 - 21:54 | di Michele Favano
Il campionato di Serie D girone I entra nel vivo con la quattordicesima giornata, quartultima del girone di andata. Una domenica importante per gli equilibri della classifica, con la lotta al vertice sempre più avvincente e diversi incroci delicati anche in zona play off e salvezza.
Tra le sfide più attese quella del Granillo tra Reggina e Siracusa, con gli amaranto chiamati a riscattare la battuta d’arresto di Palermo. Riflettori puntati ovviamente sulla Vibonese attuale capolista che ospita il Licata. Poi anche Nissa-Athletic Palermo, Trapani-Gela e sulle trasferte di Sambiase e PraiaTortora. Una giornata che potrebbe ridisegnare la graduatoria a poche settimane dal giro di boa.
Il programma della giornata
Favara – Sambiase
Nissa – Athletic Palermo
Ragusa – Enna
Reggina – Siracusa
Vibonese – Licata
Vigor Lamezia – Modica
Avola – Milazzo
Nuova Igea – PraiaTortora
La classifica
- Vibonese 30
- Reggina 29
- Sambiase 26
- Avola 23
- Nuova Igea 20
- PraiaTortora 20
- Milazzo 20
- Licata 18
- A. Palermo 18
- Siracusa (-7) 18
- Gela (-1) 17
- Nissa 16
- Modica 13
- Trapani (-5) 11
- Vigor Lamezia 10
- Favara 8
- Ragusa 6
- Enna 6
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