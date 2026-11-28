Si conclude con il terzo elenco di pagamento la fase di erogazione degli anticipi relativi alla Domanda Unica 2026. Arcea, l’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, ha infatti autorizzato un ulteriore pagamento per un importo complessivo di 6.265.507,04 euro.

Con questo provvedimento, previsto nell’ambito delle erogazioni in anticipo consentite fino al 30 novembre, l’ammontare complessivo delle risorse liquidate da Arcea attraverso i tre elenchi di pagamento raggiunge 81.418.428,52 euro.

Oltre 21 milioni in più rispetto alla Campagna 2025

Un risultato particolarmente significativo che registra un incremento di 21.292.436,60 euro rispetto alle somme erogate nella medesima fase della Campagna 2025.

Per la Campagna 2026, Arcea ha applicato per la prima volta la misura di flessibilità sui pagamenti diretti introdotta dal regolamento (Ue) n. 2026/1768, che ha consentito di elevare la percentuale di anticipo fino al 75% e di avviare le erogazioni anche prima del 16 ottobre 2026, garantendo una più tempestiva disponibilità di risorse finanziarie a favore delle imprese agricole calabresi.

Gallo: “Più risorse in tempi rapidi per le imprese”

“Il risultato conseguito – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – testimonia l’attenzione che la Regione Calabria riserva alle esigenze del mondo agricolo. Assicurare alle imprese una maggiore disponibilità di risorse in tempi rapidi significa sostenerne la capacità produttiva, favorire la programmazione delle attività e consentire loro di affrontare con maggiore serenità i costi di gestione.

L’incremento di oltre 21 milioni di euro rispetto alla precedente campagna rappresenta un dato particolarmente significativo, frutto anche della capacità di cogliere le opportunità offerte dalla normativa europea. Un ringraziamento va alla struttura di Arcea per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel garantire tempestività nelle erogazioni, a beneficio dell’intero comparto agricolo calabrese”.