Da Vito a San Brunello, passando per Santa Caterina e Tremulini: avviato il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti. Attese nei prossimi giorni le comunicazioni sul nuovo servizio - FOTO

Dagli annunci ai primi interventi concreti. Inizia a prendere forma il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Da circa una settimana gli operatori di Ecologia Oggi sono impegnati nel posizionamento dei nuovi cassonetti stradali destinati alla raccolta differenziata. Un primo passo verso la riorganizzazione del servizio di igiene urbana, più volte annunciata dal primo cittadino nel corso dei suoi primi sei mesi di mandato.

Nuovi cassonetti, si parte dalla zona nord della città

Le operazioni hanno interessato inizialmente la zona C, che comprende i quartieri di Vito, Santa Caterina e San Brunello, per poi proseguire verso Tremulini.

I nuovi contenitori stradali, destinati alle diverse tipologie di rifiuti, iniziano dunque a comparire lungo le vie della città. Il posizionamento proseguirà nei prossimi giorni, secondo una distribuzione progressiva sul territorio cittadino.

Stando alle informazioni raccolte da CityNow, i residenti delle zone interessate possono già utilizzare i nuovi cassonetti per il conferimento dei rifiuti differenziati, in attesa dell’ufficializzazione delle modalità complessive del servizio.

Da ‘Piazza Pulita’ alla riorganizzazione del servizio

Il posizionamento dei nuovi cassonetti rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso avviato dall’amministrazione Cannizzaro sul fronte ambientale.

Dopo le operazioni straordinarie ‘Piazza Pulita’ e ‘Obiettivo Decoro’, finalizzate principalmente alla rimozione delle discariche abusive e al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti, l’attenzione di Palazzo San Giorgio si concentra adesso sulla gestione ordinaria del servizio.

Già lo scorso ottobre, nel corso della trasmissione Reggio Politik su RTV, il sindaco Cannizzaro aveva anticipato l’acquisto di nuove attrezzature e la revisione delle modalità di raccolta.

«Abbiamo chiesto l’acquisto di nuove attrezzature. Non solo strumenti per pulire la città, ma anche nuovi metodi di raccolta. Ad esempio nuovi cassonetti, migliaia di nuovi cassonetti che servono alla città perché quelli che ci sono sono fatiscenti».

A distanza di quasi due mesi da quelle dichiarazioni, il nuovo piano comincia dunque a tradursi in interventi visibili sul territorio.

Rifiuti a Reggio, attesa per la presentazione del nuovo sistema di raccolta

Il prossimo passaggio sarà quello della presentazione ufficiale del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, sul quale potrebbero arrivare comunicazioni già nel corso della prossima settimana o di quella successiva.

Sarà importante conoscere nel dettaglio la suddivisione delle zone, le aree nelle quali verrà mantenuto il porta a porta e quelle in cui sarà introdotta la raccolta differenziata attraverso i cassonetti stradali, oltre alle indicazioni relative ai mastelli attualmente in dotazione alle famiglie.

Una puntuale campagna informativa accompagnerà necessariamente questa fase di transizione, affinché i cittadini possano conoscere le nuove modalità di conferimento e contribuire al corretto funzionamento del servizio.

La sfida dell’amministrazione Cannizzaro entra così in una nuova fase. Dopo gli interventi straordinari dei mesi estivi, l’obiettivo è quello di garantire a Reggio Calabria un sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e una pulizia duratura della città, superando la logica dell’emergenza.

I nuovi cassonetti rappresentano il primo segnale tangibile del cambiamento annunciato. Adesso si attende la presentazione del piano nella sua interezza.