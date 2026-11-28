Con profondo rammarico, comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Direttore Sportivo della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

Una decisione sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione e dettata dalla mancanza di quella chiarezza, trasparenza e condivisione che ritengo siano presupposti imprescindibili per poter portare avanti qualsiasi progetto sportivo e societario.

L’arrivo alla Viola e i risultati sportivi

Nel luglio del 2025 ho accettato con entusiasmo, orgoglio e grande senso di responsabilità l’incarico di Direttore Sportivo di una società che rappresenta la storia della pallacanestro reggina e alla quale sono profondamente legato, prima ancora che da dirigente, da uomo di sport e da reggino.

Da quel momento, insieme al General Manager Fortunato Vita, ho intrapreso un percorso ambizioso, investendo tempo, energie, competenze e passione, con l’obiettivo di restituire alla Viola la dimensione sportiva che la sua storia e la sua città meritano.

I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo concluso la stagione regolare 2025/2026 a pari punti in testa alla classifica, con 20 vittorie, la migliore difesa del campionato e un percorso che ci ha condotto fino alla finale playoff e al successivo concentramento per la promozione.

Nonostante la delusione per un traguardo sfumato sul campo, non abbiamo mai smesso di credere nel nostro progetto. Abbiamo lavorato con determinazione affinché la Viola potesse tornare a confrontarsi con il basket nazionale, perseguendo con convinzione ogni percorso utile al raggiungimento di quell’obiettivo.

Il 16 luglio 2026, con l’ammissione ufficiale al campionato di Serie B Nazionale, abbiamo raccolto il frutto di quel lavoro. Un risultato che abbiamo fortemente voluto, ricercato e perseguito con tenacia, consapevoli dell’importanza che quel salto di categoria avrebbe rappresentato per l’intero movimento cestistico reggino.

Il ritorno del pubblico al PalaCalafiore

Ma, al di là dei risultati strettamente sportivi, credo che uno dei successi più importanti sia stato quello di essere riusciti a riavvicinare un’intera città alla propria squadra.

Siamo riusciti a riportare circa 6.500 persone al PalaCalafiore, a riaccendere una passione che negli anni si era progressivamente affievolita, a ricreare entusiasmo, senso di appartenenza e voglia di identificarsi nei colori neroarancio.

Abbiamo rivisto famiglie, bambini, appassionati e tifosi storici tornare a vivere la Viola. Abbiamo restituito alla città la voglia di parlare di pallacanestro, di emozionarsi e di credere nuovamente in un progetto sportivo.

Era da quell’entusiasmo che, a mio avviso, bisognava ripartire, dando continuità al lavoro svolto.

Con lo stesso spirito abbiamo affrontato la programmazione della nuova stagione, lavorando alla costruzione della squadra, alla definizione dello staff tecnico e all’organizzazione dell’area sportiva, con l’obiettivo di consolidare la presenza della Viola in un campionato nazionale.

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Le scelte della proprietà e la decisione di lasciare

Fino ai primi giorni di novembre ho continuato a lavorare con la stessa dedizione e lo stesso senso di responsabilità con cui avevo accettato questo incarico, raggiungendo gli obiettivi sportivi che erano stati richiesti.

Ciononostante, la proprietà ha ritenuto di intraprendere un percorso differente, con scelte autonome, anche nell’area sportiva, che hanno di fatto ridimensionato il mio operato. A seguito del comunicato societario del 18 novembre, di cui sono venuto a conoscenza soltanto dagli organi di stampa, dopo aver richiesto chiarimenti, ad oggi la società è rimasta silente. Poiché non ho mai inseguito incarichi o interessi di alcun tipo, ma ho sempre agito per amore di questi colori, ho preso atto della circostanza che non sussistono più le condizioni per proseguire con questa esperienza.

Nonostante tutto, continuo a credere che il rispetto, la correttezza e la riconoscenza siano valori che devono rimanere alla base di ogni rapporto.

I ringraziamenti e il saluto ai tifosi

Un ringraziamento particolare, sincero e doveroso, va a Fortunato Vita, la persona che mi ha fortemente voluto in questo progetto e con la quale ho condiviso ogni fase di questo percorso. Con lui ho condiviso, responsabilità, sacrifici, difficoltà e soddisfazioni, nella comune convinzione che la Viola meritasse di tornare su un palcoscenico nazionale.

Sono orgoglioso di ciò che insieme siamo riusciti a costruire e del contributo che abbiamo dato alla crescita di questa realtà.

Desidero ringraziare tutti gli atleti, gli allenatori, gli staff tecnici e sanitari, i dirigenti, i collaboratori, gli sponsor e tutte quelle persone che, anche lontano dai riflettori, hanno contribuito quotidianamente al raggiungimento di questi risultati.

Il ringraziamento più grande va, naturalmente, alla straordinaria tifoseria neroarancio, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e che rappresenta il patrimonio più importante di questa società.

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Lascio questo incarico con amarezza per come si conclude il percorso, ma con la serenità di chi sa di aver dato tutto, di aver onorato le proprie responsabilità e di aver contribuito a riportare la Viola nel panorama della pallacanestro nazionale.

Avrei certamente preferito continuare a costruire, piuttosto che essere costretto a fare un passo indietro. Ci sono, tuttavia, principi e valori ai quali non sono disposto a rinunciare. Gli incarichi passano, le persone cambiano, ma la Viola rimane. Ed è più importante di ciascuno di noi.

Alla squadra, alla città e a tutti i tifosi auguro le migliori fortune sportive.

Forza Viola, sempre.