Dieci giornate rappresentano il primo vero spartiacque della stagione, un “campione” sufficientemente ampio per tracciare con doveroso equilibrio un iniziale bilancio sul cammino della Myenergy Viola nel campionato di Serie B Nazionale LNP ‘Old Wild West’.

Con 4 vittorie e 6 sconfitte (8 punti e dodicesimo posto in classifica), i neroarancio stanno vivendo un torneo dal rendimento altalenante e se da un lato il salto in una categoria più impegnativa, fisica e tecnica impone fisiologici passaggi di crescita, dall’altro la storia di questa piazza e le ambizioni dell’ambiente chiedono risposte concrete sul parquet per alzare l’asticella e non limitarsi a rincorrere.

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Il paradosso casa-trasferta e l’identità difensiva

Il dato più evidente di questo primo spicchio di stagione è la netta spaccatura tra rendimento esterno e cammino interno. Lontano da Reggio Calabria la squadra di coach Michele Carrea ha raccolto quattro pesanti successi su 5 uscite (cedendo solo in volata a Imola), dimostrando di saper anche soffrire e colpire nei finali punto a punto. Al Palacalafiore, al contrario, la casella delle vittorie resta ferma sullo zero dopo cinque apparizioni: un tabù mentale alimentato da approcci spesso contratti e rincorse generose ma tardive, come accaduto nell’ultima sfida persa contro la vice-capolista Brescia.

Eppure, gli applausi convinti del pubblico di Pentimele al termine della gara con la Leonessa certificano una verità innegabile: questa squadra non manca mai di applicazione, spirito di sacrificio e tenuta difensiva. Subire appena 68 punti da una delle corazzate del girone — restando stabilmente tra le migliori difese del campionato — conferma che il lavoro di Carrea nella propria metà campo ha dato fin da subito un’identità riconoscibile.

Le criticità del roster e del gioco: i limiti offensivi e la fisicità

I problemi emergono quando la palla passa nelle mani dei neroarancio. Come sottolineato senza giri di parole dallo stesso coach Carrea nel post-Brescia, le difficoltà realizzative hanno assunto ormai i contorni di un tema “strutturale”: con percentuali dall’arco da fondo classifica (emblematico il 4/26 contro i lombardi) e prolungati passaggi a vuoto, produrre i 70-75 punti necessari per vincere in questa categoria diventa un’impresa ogni settimana.

In questo quadro pesano diverse criticità legate alla costruzione e all’utilizzo del roster. Sul piano individuale, finora Love ha deluso le aspettative, faticando a garantire quell’impatto continuo e quella leadership offensiva che ci si attendeva dal principale terminale straniero. L’assenza di punti sicuri sugli esterni ha così finito per sovraccaricare giocatori chiamati a fare gli straordinari su entrambi i lati del campo come Donadoni e capitan Romeo, mentre sotto canestro e negli uno contro uno la squadra paga spesso un deficit di chili e centimetri al cospetto di avversari più strutturati fisicamente.

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Una società in crescita e il tentativo sul mercato

Anche sul piano societario il club sta attraversando una fase fisiologica di crescita e ridefinizione dei propri assetti, come testimoniano gli ultimi innesti dirigenziali — a partire dall’arrivo di Alessandro Giuliani — pensati per strutturare la società all’altezza della Serie B Nazionale.

In quest’ottica va letto anche il tentativo di intervenire sul mercato per provare a correggere i limiti emersi in questa prima parte di stagione. L’ingaggio della guardia lettone Gustavs Kārlis Kampuss (classe 1999, 191 cm, proveniente dai Rīgas Zeļļi dopo tre stagioni al BK Ogre nella massima lega lettone-estone) va proprio in questa direzione: sulla carta potrebbe portare pericolosità perimetrale, punti nelle mani e soluzioni dal palleggio, ma sarà soltanto il campo a dire se e quanto il nuovo arrivato riuscirà ad adattarsi al campionato italiano e a risolvere i problemi offensivi della squadra.

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La strada verso una stagione all’altezza delle aspettative passa ora dalla capacità di trovare maggiore fluidità nelle rotazioni, capire come inserire al meglio il nuovo innesto senza smarrire l’identità difensiva e sfruttare finalmente la spinta del pubblico del Palacalafiore come autentico sesto uomo.

A partire dalla prossima trasferta sul parquet dell’UCC Assigeco Piacenza, i neroarancio avranno subito un banco di prova severo per misurare i propri progressi, nell’attesa che il palazzetto di Pentimele torni a essere un vero fortino, e di un eventuale altro sforzo sul mercato da parte del club.