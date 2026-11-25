Il CONI Calabria accoglie con orgoglio il prestigioso riconoscimento internazionale. Il Presidente Tino Scopelliti: «Un’opportunità straordinaria per valorizzare le nostre eccellenze sportive e promuovere una cultura dello sport sempre più inclusiva e accessibile».

La Calabria è ufficialmente Regione Europea dello Sport 2028. È stato adottato il decreto di designazione, sottoscritto dal Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente onoraria di ACES Europe, sancendo il riconoscimento della Regione all’interno della rete europea che promuove lo sport quale strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

Il CONI Calabria accoglie con grande soddisfazione questa importante notizia, che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo regionale e un’opportunità significativa per proiettare le eccellenze calabresi in una dimensione internazionale.

Il percorso che ha portato alla designazione

Il riconoscimento giunge al termine di un percorso che ha visto l’Onorevole Giusi Princi impegnata in prima persona, nella sua duplice veste di Presidente onoraria di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo. Un iter che ha coinvolto il Presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli, l’europarlamentare e Presidente onorario di ACES Andrey Kovatchev e la Commissione di Valutazione, che ha visitato la Calabria e sottoposto la candidatura a un’attenta valutazione.

A testimonianza del legame e della vicinanza di ACES Europe al movimento sportivo calabrese, si ricorda anche la partecipazione della Commissione al Gran Galà dello Sport 2026, svoltosi lo scorso 14 novembre a Soverato. Una presenza significativa, che ha contribuito a rafforzare il dialogo e la collaborazione nel segno della valorizzazione dello sport e delle sue eccellenze.

«La designazione della Calabria quale Regione Europea dello Sport 2028 è una notizia che accogliamo con entusiasmo e profondo orgoglio – dichiara il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti -. Si tratta di un riconoscimento che valorizza il lavoro quotidiano di società sportive, dirigenti, tecnici, atleti e volontari, protagonisti di un movimento che rappresenta una risorsa fondamentale per le nostre comunità».

Il Presidente Scopelliti desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, per il grande lavoro che sta portando avanti sul territorio e per l’attenzione costante rivolta al mondo dello sport. Un impegno prezioso che contribuisce a sostenere le realtà sportive calabresi e a rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità, creando le condizioni per una crescita sempre più concreta e diffusa del movimento sportivo regionale.

«Questo risultato – prosegue Scopelliti – deve essere considerato non soltanto un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza. Il 2028 dovrà essere l’occasione per rafforzare la partecipazione sportiva, promuovere l’accessibilità, sostenere i giovani e consolidare il ruolo dello sport come strumento di educazione, inclusione e crescita sociale. Il CONI Calabria è pronto a mettere a disposizione competenze ed energie per contribuire, insieme alle istituzioni e a tutto il sistema sportivo, alla costruzione di un percorso capace di lasciare un’eredità concreta e duratura».

La lettera di ACES Europe alla Regione

La designazione è stata comunicata al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso una lettera ufficiale firmata da Gian Francesco Lupattelli e Giusi Princi, nella quale ACES Europe ha espresso le proprie congratulazioni alla Regione per l’impegno nel rendere lo sport accessibile a tutti, invitandola a partecipare attivamente alla rete europea e a condividere la propria esperienza con le altre regioni e città.

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La Calabria sarà inoltre invitata a partecipare al Gala di premiazione ACES 2027, in programma presso il Parlamento europeo a Bruxelles, per ricevere ufficialmente il riconoscimento.

Il CONI Calabria guarda dunque al 2028 come a una grande occasione collettiva: un percorso che dovrà coinvolgere istituzioni, enti locali, federazioni, associazioni e società sportive, affinché il prestigioso titolo europeo si traduca in nuove opportunità per il territorio e in una sempre più ampia diffusione della cultura sportiva.