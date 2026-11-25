La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, all’esito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del crescente fenomeno della pedopornografica online, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente nella provincia reggina, indagato per la diffusione e per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

L’origine dell’indagine

L’indagine ha avuto origine da una segnalazione relativa all’esistenza di un gruppo Whatsapp, creato con finalità di socializzazione e a cui risultavano iscritti circa 200 membri, all’interno del quale tuttavia venivano condivisi video ed immagini a carattere pedopornografico da parte di un utente.

Le complesse attività d’indagine hanno consentito di risalire ad un soggetto, di circa quarant’anni, di Locri.

Nel corso dell’esecuzione, nei suoi confronti, di una perquisizione personale, locale e informatica, delegata dal Pubblico Ministero titolare dell’indagine, il personale specializzato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Calabria ha rinvenuto la presenza di circa 200 file multimediali di natura pedopornografica.

I successivi accertamenti tecnici sui dispositivi sottoposti a sequestro, svolti dal medesimo Centro, hanno permesso di rinvenire altri file multimediali relativi a minori coinvolti in atti sessualmente espliciti, per un totale pari a circa 1.000, nonché numerose chat presenti sugli applicativi di Telegram e Messenger nelle quali l’indagato aveva condiviso materiale della medesima natura.

La misura disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari

All’esito di quanto emerso nel corso delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto nei riguardi dell’indagato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e con divieto di utilizzare strumenti di comunicazione, anche informatici.

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Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto dei diritti dell’indagato e del principio di presunzione di innocenza, la sua responsabilità penale potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.