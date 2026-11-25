Oggi non è una ricorrenza da celebrare, bensì un ulteriore momento di riflessione cui prestare particolare attenzione. Ogni donna colpita, umiliata, controllata, zittita è una sconfitta per tutta la comunità. Nessuna parola di circostanza può restituire una vita spezzata, ma il nostro dovere è fare in modo che nessun nome diventi mai più un’altra data da ricordare.

La violenza non nasce all’improvviso: cresce nell’indifferenza, nelle battute lasciate correre, nel “non sono fatti nostri”, nella paura che toglie la voce a chi dovrebbe poter gridare. Per questo la responsabilità è di tutti, delle istituzioni per prime. Servono centri antiviolenza forti e sostenuti, risposte rapide per chi denuncia, una scuola che educhi al rispetto e il coraggio di dire basta davanti ai primi segnali.

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Il messaggio alle donne, ai giovani e agli amministratori

Alle donne che soffrono in silenzio diciamo: non siete sole. Ai giovani diciamo che l’amore non è possesso e che la forza non sta nel sopraffare. A chi pensa di poter voltare lo sguardo diciamo che anche il silenzio ha un peso.

Il nostro compito di amministratori pubblici si deve tradurre, sempre più, nell’impegno a tenere alta l’attenzione su questo tema con azioni concrete, oggi e ogni giorno, perché una città civile si misura da come protegge le sue donne.

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Filippo Quartuccio

Consigliere comunale e Vice Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria