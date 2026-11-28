Reggina-Siracusa: i convocati amaranto sono 24. Si rivede il giovane Franco
Quattro fuori per infortunio, uno per squalifica. In quattro andranno in tribuna
28 Novembre 2026 - 20:46 | Comunicato
Sono 24 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Siracusa, gara valida per la quattordicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 29 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo.
Fuori per infortunio: Lancini, Reis, Jallow, Pellicanò
Fuori per squalifica: Franchini
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