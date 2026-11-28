La Lazio non si ferma più. La squadra di Gennaro Gattuso espugna anche lo stadio Olimpico Grande Torino, supera i granata per 2-1 e prosegue la sua straordinaria marcia in testa alla classifica di Serie A.

Quella che inizialmente poteva sembrare la sorpresa del campionato sta assumendo i contorni di una vera e propria candidatura allo scudetto. Dopo tredici giornate, i numeri parlano chiaro: undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Un rendimento impressionante che autorizza il popolo biancoceleste a sognare in grande.

La Lazio passa anche a Torino

A decidere la sfida contro la formazione di Ignazio Abate sono state le reti di Provstgaard e Isaksen, arrivate rispettivamente al 42′ e al 44′ del primo tempo, entrambe su assist di Mattia Zaccagni. Nella ripresa il Torino ha riaperto la partita con Adams al 62′, senza però riuscire a completare la rimonta. La Lazio ha difeso il vantaggio, conquistando altri tre punti pesantissimi nella corsa al titolo.

Una marcia da scudetto: 35 punti su 39 disponibili

Trenta gol realizzati, appena dieci subiti e 35 punti conquistati sui 39 disponibili. La Lazio viaggia a ritmi da scudetto, portandosi momentaneamente a cinque lunghezze di vantaggio sulla Roma, seconda in classifica. A impressionare non è soltanto la continuità dei risultati, ma anche la capacità di vincere partite diverse tra loro. Una squadra concreta, organizzata, capace di soffrire e di colpire nei momenti decisivi.

Il capolavoro di Gennaro Gattuso

Gran parte del merito va riconosciuto al tecnico calabrese. Gattuso ha costruito una squadra con un’identità precisa, trasmettendo ai suoi giocatori carattere, determinazione e spirito di sacrificio. La Lazio ha trovato un equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva, dimostrando di poter competere con le grandi del calcio italiano. E giornata dopo giornata, quella che sembrava un’impresa difficilmente sostenibile sta diventando una splendida realtà.

Il sogno tricolore è sempre più concreto

Sono trascorsi oltre 26 anni dall’ultimo scudetto conquistato dalla Lazio, nella stagione 1999/2000. Da allora il popolo biancoceleste attende di tornare sul tetto d’Italia. Il campionato è ancora lungo e le insidie non mancheranno, ma dopo tredici giornate di imbattibilità non si può più parlare semplicemente di sorpresa. La Lazio è una seria candidata allo scudetto.