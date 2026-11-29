Il derby dello stretto è amaranto. La gara si è giocata al Boccioni, campo d’imprese importanti nella passata stagione per il club amaranto in rosa, complice l’indisponibilità del Palacalafiore.

Piccoli segnali di ripresa per il gruppo reggino, alla prima, seguendo i dettami del nuovo tecnico Andrea Neri.

Messina parte molto bene ma, paga l’assenza della condottiera Marcela Nielsen.

20-25, 25-21, 25-17 e 25 a 22 i parziali.

Tre punti importanti e una vittoria del collettivo

Tre punti molto importanti ai fini della classifica per ritrovarsi e ripartire insieme.

La vittoria è al cento per cento del collettivo: partita importante, partendo dalla panchina della giovane Alessia Neri ma, tutto il gruppo ha combattuto e si è sacrificato per la causa, subendo una partenza diesel nel primo set e reagendo passo dopo passo, resistendo ai parziali delle avversarie.

Sabato prossimo, il cinque dicembre alle ore 19, sarà trasferta per le ragazze capitanate da Federica Perri, ancora una volta in Sicilia sul campo della Teams A2A Volley Catania.