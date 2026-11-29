La vittoria che ci voleva. Tonica, tecnica e determinata. La Cadi Antincendi Futura ritrova il risultato, anche perché il gioco, negli ultimi mesi non è mai mancato. Affermazione importante e decisa in trasferta.

Un gioco in crescendo, tanti giovani in campo, da Cambareri a Turiano allo scintillante Lorenzo Honorio ed un successo rotondo e convincente. Venerdì prossimo alle ore 19.30 servirà il pubblico delle grandi occasioni al Palattinà per trovare la giusta continuità contro Cdm Genova.

La cronaca

Honorio, Scopelliti, Kadu e Dos Santos insieme a Parisi. Scalambretti, Lombardino, Batella e Benaba come giocatori di movimento con Jacopo Tobia in porta.

È subito gol con Scalambretti per l’Eur con un grande gioco di Lombardino dopo un minuto di gioco. Pari immediato della Cadi Antincendi Futura: grande assist di Honorio e gol di Kadu. Qualche azione da una parte e dall’altra, tanta difesa. Honorio smarca Dos Santos che rischia il gol del vantaggio con la palla che finisce sull’esterno della rete. Energico Cambareri sulla banda di destra. Ali Benaba reagisce con un pallonetto pericolosissimo.

Giallo-blu vicinissimi al gol con Lorenzo Honorio a metà tempo. Il gol arriva sull’azione seguente: schema su calcio d’angolo, Humberto Honorio serve il Capitano Cividini che realizza il gol del vantaggio. Batella si rende pericoloso per gli ospiti ma Parisi è attento. Risponde Scopelliti con un tiro a giro deviato da Scalambretti. Kadu ci prova con la forza dalla distanza. L’ultimo tentativo del primo tempo è un colpo di testa di Cambareri.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, dopo due minuti dall’inizio del secondo tempo su schema perfetto, sulla ripartenza creata da Paolo Parisi per Kadu che serve Humberto Honorio per il goal di 1-3. Tiro pericoloso di Batella dall’altra parte. I due Honorio fraseggiando alla grande insieme.

La sfida a quel punto, prende una piega ben definita proprio grazie a Lorenzo Honorio. Basilare sia per il gol di Cividini che per quello di Scopelliti subito dopo. 2-5. Eur colpisce anche una traversa.

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Regini è formidabile ma Parisi lo è altrettanto per ben tre volte. Proprio Regini la riapre sul 3 a 5 a 8.26 dal termine con un gol su diagonale. Esuberante e pericoloso il portiere dei locali Tobia.

Pericolosissimo anche Kadu per due volte, palo esterno incluso aggiunti all’errore dal tiro libero. Termina 3 a 5 con una bellissima affermazione ospite.