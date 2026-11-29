La formazione amaranto cade in trasferta contro la PDM Treviso. Dopo un avvio complicato e un passivo arrivato fino a 17 punti, i reggini reagiscono nell’ultimo quarto, arrivando anche a un solo possesso pieno di distanza, ma i padroni di casa riescono a difendere il vantaggio.

Si ferma a Treviso il cammino della Vumbaca Reggio Bic, sconfitta dalla PDM con il punteggio di 67-55. Una gara dai due volti per la squadra di coach Antonio Cugliandro, costretta a inseguire per gran parte dell’incontro dopo un avvio difficile, ma capace di una grande reazione nella seconda metà del match. Gli amaranto, dopo essere scivolati fino a -17, hanno trovato la forza di rientrare in partita, arrivando fino al -4 nel quarto periodo, senza però riuscire a completare la rimonta.

Primo tempo: Treviso prende il largo

L’avvio sorride ai padroni di casa, che sbloccano subito il punteggio con una tripla di De Miranda. La risposta reggina porta la firma di Juninho Clemente, ma Treviso trova immediatamente ritmo e continuità offensiva, riuscendo ad allungare.

Clemente prova a tenere in partita i suoi dalla lunetta, mentre De Miranda si dimostra particolarmente ispirato, diventando un riferimento costante per l’attacco veneto. La Vumbaca Reggio Bic fatica invece a trovare la via del canestro e alcuni errori nelle conclusioni, anche in situazioni favorevoli, consentono alla formazione di casa di costruire il primo vantaggio importante.

Coach Cugliandro prova a interrompere l’inerzia chiamando timeout, ma al rientro in campo Treviso continua a colpire, sfruttando anche un’azione da tre punti per incrementare il proprio margine. Nonostante i tentativi di Clemente e Clifton, i veneti mantengono il controllo della gara. Il primo quarto si chiude sul 19-11.

Nel secondo periodo il copione non cambia. Treviso continua a trovare soluzioni offensive efficaci, mentre la formazione amaranto incontra ancora difficoltà nella costruzione del proprio gioco e nella realizzazione. Il divario aumenta progressivamente e all’intervallo lungo il tabellone segna 39-22 per i padroni di casa. Un primo tempo complicato per Reggio, chiamata a una difficile rincorsa nella seconda parte dell’incontro.

La reazione amaranto nel terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre faticano inizialmente a trovare il canestro, ma è ancora Treviso a sbloccare la situazione. La Vumbaca Reggio Bic prova a rispondere con maggiore determinazione: Juninho Clemente realizza subendo anche fallo, senza però concretizzare il tiro libero supplementare.

Santos Da Silva trova un punto dalla lunetta e gli amaranto provano a cambiare l’inerzia attraverso una difesa più aggressiva, con un pressing che costringe i padroni di casa a perdere il possesso e a fermare il gioco con un timeout.

Al rientro è Barbibay a prendersi la scena con una tripla che prova a dare nuova energia alla squadra reggina. La Vumbaca Reggio Bic aumenta l’intensità, trova maggiore continuità offensiva e cerca di ridurre il passivo, ma Treviso riesce comunque a rispondere ai tentativi di rimonta.

Il terzo periodo si conclude sul 51-38. Un parziale da 16-12 per gli amaranto, che iniziano finalmente a mostrare segnali di reazione e maggiore convinzione.

Finale di carattere, ma la rimonta non si completa

Nell’ultimo quarto la Vumbaca Reggio Bic prova a giocarsi tutte le proprie carte. I ragazzi di coach Cugliandro alzano ulteriormente il ritmo e, trascinati da una bella prova collettiva, riescono progressivamente a ricucire lo strappo.

Gli amaranto arrivano prima a nove punti di distanza, mettendo pressione ai padroni di casa, e successivamente riescono a portarsi fino al -4 a metà parziale. Una rimonta importante, costruita attraverso determinazione, intensità difensiva e una maggiore efficacia sotto canestro, che riapre concretamente la partita.

Treviso, però, non si lascia sorprendere. La formazione veneta trova nuovamente la via del canestro e riesce a contenere il ritorno degli ospiti, riportandosi a distanza di sicurezza. Nel finale arriva anche un fallo tecnico a coach Cugliandro, con i padroni di casa che riescono a gestire gli ultimi possessi e a ricostruire un vantaggio in doppia cifra.

La sirena sancisce il definitivo 67-55 in favore della PDM Treviso.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per quanto mostrato nella prima parte della gara, ma dalla quale la Vumbaca Reggio Bic può ripartire guardando alla reazione dell’ultimo quarto. Il carattere e la capacità di rientrare in partita rappresentano gli aspetti positivi di una trasferta complicata, nella quale gli amaranto hanno pagato soprattutto le difficoltà offensive iniziali.

Tabellino



PDM TREVISO – VUMBACA REGGIO BIC 67-55

Parziali: 19-11, 20-11, 12-16, 16-17.

Vumbaca Reggio Bic: Clifton 16, Marcondes 16, D’Anna, Santos Da Silva 8, Billi 2, Barbibay 13, Messina. Coach: Antonio Cugliandro.

PDM Treviso: Bashara 20, Tosatto, Coltri, De Miranda 20, Da Silva Pelizari 8, Diene 13, Henriot 6, Parisi, Favretto, Vrabie. Coach: Castellucci.