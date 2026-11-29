Poche ore alla palla a due tra UCC Assigeco Piacenza e Myenergy Viola: i neroarancio scendono sul parquet del PalaBanca (alle ore 18:00) per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP ‘Old Wild West’, Girone A.

Fermi a 8 punti in classifica, i reggini arrivano in Emilia dopo la sconfitta casalinga per 65-68 contro la Power Basket Brescia, maturata al termine di una rimonta sfiorata sulla sirena ma viziata dall’avvio difficile (8-25 nel primo quarto). Nel post-partita coach Michele Carrea ha elogiato il pubblico del Palacalafiore per l’affetto e la competenza dimostrata nonostante il momento complicato, ribadendo la solidità difensiva della squadra ma sottolineando ancora una volta le difficoltà nella fase offensiva.

Proprio per dare maggiore imprevedibilità e soluzioni in attacco, la società è intervenuta sul mercato salutando il deludente Love per assicurarsi il lettone Kampuss, guardia classe ‘99 chiamata a integrarsi rapidamente nei meccanismi neroarancio per provare a sbloccare la fase realizzativa e tornare a fare bottino in trasferta.

Il tutto in un fine settimana “turbolento” e segnato da novità anche sul fronte dirigenziale, con le dimissioni del direttore sportivo Vincenzo Meduri rassegnate proprio alla vigilia della trasferta piacentina.

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L’avversario: l’UCC Assigeco Piacenza di coach Marcello Ghizzinardi

L’UCC Assigeco Piacenza (realtà legata a Casalpusterlengo e al territorio piacentino-lodigiano, a quota 12 punti in classifica) si presenta all’appuntamento con un progetto rinnovato e ambizioso affidato a coach Marcello Ghizzinardi, tecnico di lungo corso tornato sulla panchina biancorossoblu per aprire un nuovo ciclo.

La cabina di regia e il reparto esterni uniscono talento, atletismo e freschezza: il playmaker mancino Simone Giunta (classe 2000, ex Piombino e Rieti, abile a costruire gioco e a dare apporto a rimbalzo), il giovane playmaker Alberto Fragonara (prospetto nel giro della Nazionale Under 22) e la guardia Matteo Picarelli (classe 2001, con esperienze collegiali negli Stati Uniti tra Maryland e Temple, in Nazionale svizzera e reduce dalla scorsa annata a San Vendemiano). Sull’esterno completano la rotazione l’atletica guardia/ala Luca Toniato (1998, ex Jesi proprio con Ghizzinardi, Imola e Ruvo di Puglia), l’esterno Enrico Vettori (classe 2004, ex Faenza e Jesi) e il giovane Matteo Ermelani (ala del 2007 proveniente da San Miniato).

Nel reparto ali e sotto canestro Piacenza abbina leadership, esperienza e verticalità: capitan Giovanni Poggi (ala/pivot del 1997, punto di riferimento e leader emotivo dei Lupi), l’ala Massimiliano Ferraro (1998, ex Jesi e Pielle Livorno, tiratore duttile e conoscitore della filosofia di Ghizzinardi), il pivot Federico Pirani (classe 2002, 203 cm, confermato dopo il lungo stop della scorsa stagione), il lungo Lorenzo Vanin (classe 2004, 210 cm, ex Vicenza e formatosi nel settore giovanile della Reyer Venezia) e il nuovo innesto Angelo Del Chiaro, classe 2001, pivot di 206 cm per 103 kg originario di Pietrasanta, appena firmato fino al termine della stagione dopo l’avvio d’annata con Torino per dare ulteriore peso e fisicità nel pitturato.

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Info e Diretta Streaming

Arbitri della serata i signori Tommaso Rinaldi di Livorno, Michele Melai di Santa Maria a Monte (PI) e Michele Marinaro di Cascina (PI). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.