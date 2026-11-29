Reggio Calabria protagonista all’Assemblea nazionale di Noi Moderati. Tra gli interventi dei rappresentanti dei territori anche quello di Mario Cardia, consigliere comunale e capogruppo del movimento a Palazzo San Giorgio, che ha portato a Roma l’esperienza politica e amministrativa maturata nella città dello Stretto.

Al centro del suo intervento il radicamento territoriale del partito, la valorizzazione degli amministratori locali e la necessità di rafforzare l’identità di Noi Moderati all’interno della coalizione di centrodestra.

Il risultato delle amministrative e la nuova fase politica di Reggio Calabria

Cardia ha ricordato il risultato ottenuto da Noi Moderati alle elezioni comunali dello scorso maggio a Reggio Calabria, con un consenso vicino al 4,5%. Un dato che rappresenta una base da cui ripartire per consolidare la presenza del movimento sul territorio.

Il consigliere si è soffermato anche sui primi mesi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, evidenziando come il nuovo corso amministrativo stia, a suo giudizio, restituendo entusiasmo, fiducia e prospettive alla comunità reggina.

Cardia: «Valorizzare il ruolo degli amministratori locali»

Uno dei passaggi centrali dell’intervento ha riguardato il rapporto tra i vertici nazionali del partito e chi quotidianamente opera nelle istituzioni locali.

«I consiglieri comunali e gli amministratori sono il primo punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni. Sono coloro che ogni giorno raccolgono le istanze delle comunità, affrontano i problemi concreti e lavorano per individuare soluzioni. Per questo è fondamentale valorizzarne l’esperienza e renderli sempre più protagonisti nella costruzione delle proposte politiche del partito».

La richiesta avanzata da Cardia è quella di attribuire maggiore centralità ai territori, coinvolgendo gli amministratori locali nella definizione delle scelte e delle strategie nazionali.

L’identità di Noi Moderati nel centrodestra

Il capogruppo reggino ha poi ribadito la necessità di rafforzare il peso politico del movimento all’interno della coalizione, attraverso una maggiore riconoscibilità e una classe dirigente radicata nelle comunità.

«Essere moderati non significa essere deboli o rinunciare alle proprie battaglie. Significa saper costruire, confrontarsi e assumersi responsabilità, mantenendo saldi i propri valori. Noi Moderati deve essere sempre più un partito che parte dai territori, valorizza la propria classe dirigente e porta la voce delle comunità nei luoghi in cui si assumono le decisioni».

Quasi cento calabresi all’Assemblea nazionale

Numerosa la delegazione calabrese presente a Roma, composta da quasi cento partecipanti, tra amministratori, dirigenti, rappresentanti del Comitato Donne e del gruppo Giovani.

Cardia ha rivolto un ringraziamento al leader nazionale Maurizio Lupi e ai rappresentanti calabresi del movimento. Un pensiero particolare è stato riservato alla professionista reggina Erica Maione, eletta nell’Assemblea nazionale, alla quale il consigliere ha augurato buon lavoro, sottolineando l’importanza della rappresentanza femminile negli organismi del partito.

«È stata un’importante occasione di condivisione, confronto e partecipazione, che conferma quanto sia fondamentale fare squadra, valorizzare tutte le energie presenti nel partito e rafforzare il legame tra la dimensione nazionale e quella territoriale. A tutti va il mio ringraziamento per l’impegno e il contributo offerto».

Per Noi Moderati a Reggio Calabria l’appuntamento romano rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita politica del movimento. L’obiettivo è consolidare il consenso ottenuto alle amministrative, rafforzare la presenza nelle istituzioni e contribuire alle scelte nazionali del partito.