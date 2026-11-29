Santuari, teatro del IV secolo a.C. e museo nazionale: cosa vedere nel parco di Locri Epizefiri, con orari e biglietti secondo il Ministero della Cultura

Locri Epizefiri è l’antica colonia greca di Lokroi Epizephyroi: i suoi resti si trovano nel parco archeologico sulla Strada statale 106 Jonica, in contrada Marasà, a circa 5 chilometri dalla Locri di oggi. Secondo il Ministero della Cultura è uno dei parchi più estesi della Calabria e comprende santuari, un teatro e un museo nazionale.

Il parco è aperto da giovedì a domenica. Ecco cosa vedere a Locri Epizefiri e le informazioni pratiche, aggiornate al 29 novembre 2026.

In breve

Il parco e il museo nazionale di Locri Epizefiri sono aperti da giovedì a domenica, dalle 9 alle 14

Biglietto intero 5 euro, ridotto 2 euro

Da vedere: l’area sacra di Marasà, il santuario di Demetra e Persefone e il teatro

Chi fondò Locri Epizefiri e perché è importante?

Secondo il FAI, la città fu fondata da greci provenienti dalla Locride. Italia.it, richiamando Aristotele, la colloca alla fine dell’VIII secolo a.C. e riporta la versione di servi della Locride greca fuggiti con le mogli dei padroni, impegnati in guerra.

Sempre secondo Italia.it, a Locri si deve il primo codice europeo di leggi scritte, attribuito al legislatore Zaleuco. La città raggiunse la massima espansione tra il VI e il V secolo a.C., con un’area di oltre 230 ettari e una cinta muraria lunga sette chilometri, in parte ancora visibile, come precisa il FAI.

Nel 205 a.C. entrò nell’orbita di Roma e fu abbandonata tra il VII e l’VIII secolo. Una leggenda racconta che i profughi fondarono Gerace, ma Italia.it ricorda che lassù esisteva già un nucleo abitato dal Neolitico.

Leggi anche

Cosa vedere nel parco archeologico di Locri?

Il Ministero della Cultura organizza la visita in quattro itinerari. Tra le tappe principali:

il Thesmophorion, santuario fuori dalle mura dedicato a Demetra e Persefone

l’area sacra di Marasà, con i resti del tempio

la Casa dei Leoni, con il sacello di Afrodite e la Porta di Afrodite

il teatro greco-romano, in località Pirettina

Il teatro risale al IV secolo a.C. ed è stato rimaneggiato in età romana. Secondo il FAI sfrutta una conca naturale, poteva ospitare circa 4.500 spettatori ed è l’unico edificio pubblico non religioso scoperto nell’area.

Il santuario di Persefone è il più celebre: il FAI ricorda che Diodoro Siculo lo considerava tra i più famosi dell’Italia meridionale e che vi sono stati trovati depositi votivi con specchi, vasi e pinakes, le tavolette di terracotta. Dalle rovine del tempio ionico provengono invece i Dioscuri oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, come segnala Italia.it.

Cosa c’è nel museo nazionale di Locri?

Il Museo archeologico nazionale è stato inaugurato nel 1971 come Antiquarium e dichiarato nazionale nel 1998: racconta la vita di Locri in età greca. Tra gli oggetti citati dal Ministero ci sono uno specchio in bronzo con impugnatura a kouros della fine del VI secolo a.C. e un serpente in bronzo di metà V secolo a.C., dal santuario di Demetra Thesmophoros.

Il complesso del Casino Macrì conserva le testimonianze di età romana e tardoantica, dal Togato a una brattea aurea con l’Adorazione dei Magi del VII secolo d.C. Il Museo del territorio di Palazzo Nieddu del Rio, inaugurato nel 2018, documenta invece la protostoria della Locride.

Quando è aperto il parco archeologico di Locri Epizefiri?

Secondo la pagina del Ministero della Cultura, aggiornata il 24 novembre 2026, da giovedì a domenica dalle 9 alle 14; da lunedì a mercoledì è chiuso e la prenotazione è facoltativa. La biglietteria indica invece le 13:30 come chiusura, quindi conviene verificare prima di partire.

Quanto costa il biglietto?

Il biglietto intero costa 5 euro e il ridotto 2 euro. L’ingresso al Museo del territorio di Palazzo Nieddu è gratuito, sempre secondo il Ministero della Cultura.

Si può visitare Centocamere?

Non per ora: la nota informativa del Ministero indica il Casino Macrì e l’area di Centocamere come chiusi al pubblico, anche se compaiono negli itinerari.

Dove si trova Locri Epizefiri?

Sulla Strada statale 106 Jonica, in contrada Marasà, a Locri, nel Reggino. Altre notizie sul patrimonio archeologico regionale nel servizio sulla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, e sul sito del FAI la scheda del luogo.