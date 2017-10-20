Il sindaco Giuseppe Ranuccio comunica lo spostamento della fermata dei bus da Via Veneto a Via Rocco Pugliese, in un luogo più sicuro e con più servizi

Il Sindaco Giuseppe Ranuccio di Palmi intende informarVi circa la decisione di modificare la fermata dei bus da Via Veneto a Via Rocco Pugliese.

Con questo atto d’indirizzo s’intende spostare in un luogo ritenuto più sicuro, dotato di più servizi e soprattutto con più spazio per sostare e dotato di elementi di arredo urbano, che renderanno più agevoli e anche piacevoli le attese per le partenze dei bus.

Inoltre si desidera favorire la fruizione di spazi urbani che indubbiamente negli ultimi lustri sono stati oggetto di un processo di spopolamento che non ha certo giovato alla vitalità del centro della città, quindi si può ipotizzare che un aumento dei flussi pedonali possa essere anche d’aiuto alle attività commerciali, che indubbiamente stanno vivendo una fase di difficoltà economica.

S’intende con questa decisione, tra le altre cose liberare la zona di Piazzale Veneto per permettere all’Amministrazione di attivarsi per un’eventuale rimozione dell’ex stazione di rifornimento carburanti e conseguente bonifica e riqualificazione della stessa area.