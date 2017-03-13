Palmi vince in rimonta contro Brescia – FOTO

Il Golem Volley Palmi supera Brescia nel recupero dell'ottava giornata di A2 femminile e tiene vive le speranze play off: la cronaca dei set e le parole del coach Giangrossi

Prestazione esaltante per la Golem Volley Palmi, che agguanta tre punti importantissimi nel recupero dell’ottava giornata di questo campionato di serie A2 femminile. La squadra di Giangrossi, sospinta dal calore del pubblico, entra in campo determinata a mettere in cassa i tre punti per rimanere aggrappata alla speranza di raggiungere i Play Off.

La prima frazione è combattuta a viso aperto dalle due squadre, entrambe vogliose di cominciare subito bene. Nonostante una Golem combattiva, a spuntarla è Brescia, che ha la meglio sulla compagine padrona di casa, ma solo sul 25 – 27.

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Il secondo set vinto da Palmi 25-19

I tre punti sono però troppo importanti per la Golem, che nella frazione scende in campo determinata a combattere per la vittoria. Lo si vede sin da subito, con gli attacchi dell’arsenale offensivo a disposizione di Giangrossi. Il coach Laziale sostituisce in cabina di regia una Vietti non al meglio della forma, a causa di un attacco influenzale patito in settimana, per far entrare Ilaria Angelelli. La Golem combatte per tutta la frazione portando a casa il set sul 25 – 19.

La terza frazione parte male per la Golem che va subito sotto a causa degli attacchi di una Gloria Baldi particolarmente pericolosa. Il passivo raggiunge anche i sei punti e coach Giangrossi rimanda in campo Erica Vietti, che dopo aver schiarito le idee torna a giocare al meglio.

La rimonta nel terzo set

Il capitano Francesca Moretti non ci sta e suona la carica della sua squadra, che in un batter d’occhio rimonta il passivo ed effettua il sorpasso su Brescia con una progressione impressionante che ribalta il punteggio dall’ 11 – 17 al 21 – 19. Conquistato il vantaggio, la Golem allunga con gli attacchi di Lestini ed Abreu, chiudendo poi il set sul 25 – 21 con l’errore di Gloria Baldi.

Nell’ultimo set è dominio Golem, con Brescia forse troppo stanca e spenta mentalmente per poter continuare a combattere. La formazione Lombarda perisce sotto i colpi della Golem senza mai riuscire a reagire. Abreu, Lestini e Moretti aprono una voragine nel punteggio e guidano la Golem verso una vittoria sicura, che si concretizza sul punteggio rotondo di 25 – 15 con l’errore di Gloria Baldi.

Una Golem Palmi che porta a casa il risultato in rimonta grazie ad una prestazione corale di grande rilievo, battendo sul lungo periodo Millenium Brescia, che può recriminare solo per aver mollato forse troppo presto nel finale, pur avendo dato prova delle sue qualità.

Bella la prestazione delle schiacciatrici di Giangrossi, brave ad assestare a Brescia i colpi più duri nei momenti cruciali dell’incontro. Da sottolineare anche la bella prestazione del Libero Barbagallo e di Erica Vietti. La palleggiatrice Piemontese, pur non esplodendo di salute, tira fuori diversi assi nella manica nel corso del match, aiutando le proprie compagne a conquistare la vittoria. Palma di miglior realizzatrice assegnata a Tifanny Pereira De Abreu, che mette a segno 28 punti con una percentuale di positività in attacco del 57%.

Le parole del coach Giangrossi

Soddisfatto Giangrossi a fine match: «Abbiamo sicuramente fatto vedere tutta la nostra voglia, conquistando tre punti in una partita difficile. Dare il merito ad una giocatrice più di altre sarebbe sicuramente errato e riduttivo, tutta la squadra ha fatto una bellissima prestazione». E ancora: «Oggi abbiamo visto un pubblico davvero caldissimo ed un tifo assordante, che è stato di grande importanza per noi e ci ha dato una grande spinta per riuscire a vincere».

TABELLINO:

Golem Volley Palmi: Moretti Francesca (C) 10, Pereira De Abreu Tifanny 28, Lestini Monica 12, Guidi Ludovica 8, Veglia Tiziana 7, Vietti Erica 4, Barbagallo Alice (L) (pos 63%, perf 17%), Angelelli Ilaria -, Tomaselli Giovanna, Quiligotti Geraldina n.e.

All. Pasqualino Giangrossi

Millenium Brescia: Viganò Natalia (C) 9, Martinelli Melissa 11, Baldi Gloria 9, Lapi Chiara 9, Saccomanni Laura 8, Garavaglia Laura 7, Prandi Vittoria 3, Portalupi Elena (pos 71%, perf 32%), Biava Giulia -, Dall’Ara Alessandra -, Zampedri Patrizia -, Dall’Acqua Chiara n.e., Mazzoleni Monica n.e.

All. Enrico Mazzola