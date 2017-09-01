Numerosi per il taglio del nastro inaugurale della sede del Comitato di Quartiere Vitica – Girone – S. Miceli a Palmi, presieduto dall’Avv. Antonella Anedda.

Il progetto voluto fortemente dai residenti ha lo scopo di riqualificare e far tornare all’antico splendore l’intera zona, storicamente importante, sia con la partecipazione attiva degli stessi, ma soprattutto con l’aiuto dell’amministrazione comunale.

Presenti il Sindaco Giuseppe Ranuccio, la vice sindaca Sina Bruno, assessori, consiglieri e i presidenti dei comitati di quartiere Macello, Pietrenere, Pille e Torre-Stazione i quali si sono espressi fiduciosi di una possibile sinergia tra gli stessi.

La forte partecipazione dimostra come Palmi stia rinascendo e il Sindaco Giuseppe Ranuccio, intervenendo, si è mostrato ottimista ed entusiasta dei propositi del neo Comitato e ancora una volta ha manifestato la sua totale voglia di collaborare con i cittadini per rendere la città sempre migliore.

La serata ha continuato con il taglio della torta e un ricco buffet accompagnato da musica per proseguire i festeggiamenti.

Francesco Donato