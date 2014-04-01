Panorama d’Italia, giovedì il convegno ‘IBM e le imprese per tornare a crescere sul territorio’

Il salone di Confindustria Reggio Calabria ospiterà l’importante appuntamento nell’ambito della manifestazione promossa, in tutto il Paese, dal noto settimanale edito da Mondadori. Attenzione rivolta ai temi del Cloud, alla sicurezza e alle Smarter Cities.

Si svolgerà giovedì 3 aprile alle ore 15 nel Salone degli Industriali reggini (via del Torrione 96), il workshop dal titolo “IBM e le imprese insieme per tornare a crescere sul territorio”.L’iniziativa rientra nell’ambito della manifestazione “Panorama d’Italia, dieci buoni motivi per credere nel futuro del nostro Paese”, promossa dal noto settimanale edito da Mondadori e che, partendo proprio da Reggio Calabria, farà tappa in altre nove città italiane. Un ricco programma di eventi, dibattiti, tavole rotonde, incontri con istituzioni, aziende ed imprenditori per stimolare la partecipazione dei cittadini e tracciare le linee per uno futuro più solido.

Il workshop di giovedì, che si svolgerà nella sede di Confindustria Reggio Calabria, rappresenterà l’occasione per analizzare il forte bisogno di cambiamento che oggi si registra e rispetto al quale è necessario valorizzare risorse, competenze ed esperienze per trasformare tali esigenze in nuove opportunità di sviluppo e crescita.

L’evento, in particolare, offrirà l’opportunità per un confronto tra un colosso mondiale del settore ICT come IBM e le imprese pubbliche e private del nostro territorio. Attraverso i contributi di esperti IBM e di operatori locali, il convegno servirà a capire come accelerare la trasformazione nelle aziende e nella pubblica amministrazione, mettendo al centro dell’organizzazione il cliente e il cittadino, incentrandosi sul potenziale offerto dalle tecnologie digitali, con un approfondimento sui temi Cloud, Security e Smarter Cities.