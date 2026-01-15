Reggio, al Teatro Cilea risate e gag con la ‘Terapia di coppia’ dei Panpers

Dopo anni di tournée arriva in riva allo Stretto il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino

Mercoledì 13 aprile 2026 alle ore 21:00 il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospita “PanPers – Terapia di coppia”, lo spettacolo comico che racconta la vita a due con ironia e ritmo serrato.

Lo spettacolo

Sul palco i PanPers, duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino. Dopo anni di tournée condivise, i due mettono in scena una coppia alle prese con incomprensioni, abitudini e contrasti quotidiani.

Tra sketch veloci e battute dirette entra in scena anche un improbabile “terapeuta”, chiamato a rimettere ordine in un rapporto fatto di differenze. Ne nasce uno spettacolo leggero e capace di far ridere sulla quotidianità e sulle situazioni comuni.