Paolo Tofani degli Area e Yosonu, doppio concerto a Villa San Giovanni

Il chitarrista degli Area e il musicista reggino Yosonu in scena il 14 e 15 maggio per due concerti e un seminario dedicati alla ricerca musicale

Tutto pronto per il doppio concerto-evento che Paolo Tofani, chitarrista del gruppo storico Area, assieme al musicista reggino Yosonu terrà a Villa San Giovanni il prossimo 14 e 15 maggio. Un doppio spettacolo (e un seminario) da non perdere per gli amanti della sperimentazione, della ricerca musicale e degli Area. La location sarà il Teatro Primo di Villa S.Giovanni (RC).

“Non vedo l’ora di salire sul palco, la mia stima nei loro confronti è enorme. Da anni mi lega agli Area un bel rapporto, sicuramente assieme a Paolo Tofani ci lasceremo trasportare dall’improvvisazione” cosi Yosonu ai microfoni di City Now aveva raccontato della soddisfazione per i concerti che si terranno a Villa San Giovanni.

Di seguito tutte le info per l’acquisto dei biglietti.

Prezzo CONCERTO 12 €

Prezzo SEMINARIO 30 €

CONCERTO+SEMINARIO 35 €

POSTI LIMITATI PREVENDITA CONSIGLIATA

Prevendite:

A.P.S. Muway

( info@muway.org )

A Villa S.Giovanni

c/o Caffè Garibaldi

A Catania We Rock eventi,

Partner Ufficiale ( 3474639164 – info@epistheme.it )