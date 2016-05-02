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Paolo Tofani degli Area e Yosonu, doppio concerto a Villa San Giovanni

Il chitarrista degli Area e il musicista reggino Yosonu in scena il 14 e 15 maggio per due concerti e un seminario dedicati alla ricerca musicale

02 Maggio 2016 - 15:11 | di Pasquale Romano

Il chitarrista Paolo Tofani degli Area

Tutto pronto per il doppio concerto-evento che Paolo Tofani, chitarrista del gruppo storico Area, assieme al musicista reggino Yosonu terrà a Villa San Giovanni il prossimo 14 e 15 maggio. Un doppio spettacolo (e un seminario) da non perdere per gli amanti della sperimentazione, della ricerca musicale e degli Area. La location sarà il Teatro Primo di Villa S.Giovanni (RC).

“Non vedo l’ora di salire sul palco, la mia stima nei loro confronti è enorme. Da anni mi lega agli Area un bel rapporto, sicuramente assieme a Paolo Tofani ci lasceremo trasportare dall’improvvisazione” cosi Yosonu ai microfoni di City Now aveva raccontato della soddisfazione per i concerti che si terranno a Villa San Giovanni.

Di seguito tutte le info per l’acquisto dei biglietti.

Prezzo CONCERTO 12 €
Prezzo SEMINARIO 30 €
CONCERTO+SEMINARIO 35 €
POSTI LIMITATI PREVENDITA CONSIGLIATA

Prevendite:
A.P.S. Muway
( info@muway.org )

A Villa S.Giovanni
c/o Caffè Garibaldi

A Catania We Rock eventi,
Partner Ufficiale ( 3474639164 – info@epistheme.it )

Paolo Tofani degli Area e Yosonu, doppio concerto a Villa San Giovanni

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