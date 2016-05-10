Paolo Tofani & Yosonu doppio Live!

MuWay in collaborazione con Teatro Primo presentano: Paolo Tofani & Yosonu in concerto.

PAOLO TOFANI, chitarrista degli AREA, sarà in Calabria accompagnato da YOSONU il 14 e 15 Maggio 2016.

Un doppio spettacolo da non perdere per gli amanti della sperimentazione, della ricerca musicale e degli Area.

La location sarà il Teatro Primo di Villa S.Giovanni (RC).



Paolo Tofani suona oggi art-rock, progressive, experimental, fusion, ethnic, ma lo conosciamo per essere stato il chitarrista degliAREA, i quali dal 1973 hanno operato un’originale fusione tra diversi generi musicali. Demetrio Stratos, Paolo Tofani, Patrizio Fariselli, Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi sono la formazione storica della band, assieme alla sempre presente mente di Gianni Sassi.

L’obiettivo dichiarato del gruppo è il superamento dell’individualismo artistico per creare una “musica totale, di fusione e internazionalità”.

Il percorso di Paolo Tofani

Paolo Tofani prima degli Area ha suonato coi Califfi, ha vissuto e suonato nella scena londinese con gli Electric Frankenstein, si è interessato fin dalla fine degli anni ’60 di musica elettronica ed ha frequentato la EMS (Electronic Music Studios) di Peter Zinovieff, che produceva piccoli sintetizzatori usati anche da artisti del livello dei Pink Floyd.

Lasciati gli Area nel 1977, la ricerca spirituale lo porta a diventare monaco.

Nel 1980 collabora con Claudio Rocchi alla realizzazione dell’album Un gusto superiore.

Continua anche la ricerca nell’applicazione di sintetizzatori alla sua chitarra elettrica e nella costruzione di prototipi di chitarre personalizzate fino a realizzare la Trikanta Veena (vina a tre voci), che attualmente utilizza assieme ad un portatile, al santoor (provenienza persiana, ma costruito in India), ad un MIDI Controller e dei joystick Nintendo.

Yosonu, il progetto solista di Peppe Costa

Yosonu è il progetto solista di Peppe “drumz” Costa, batterista (dal 1997) di diverse formazioni di generi diametralmente opposti, dal death metal al reggae, docente e compositore (architetto, anche).

Con Yosonu cambia drasticamente rotta sperimentando e sviluppando l’idea di comporre musica contemporanea negando la presenza di alcuno strumento musicale. Il corpo, inteso come body percussion, gli oggetti di uso quotidiano e la voce in tutte le sue possibilità sono i soli “strumenti” su cui si sviluppa la sua idea. In poco più di un anno dall’uscita di GùBOX, primo lavoro in studio, Yosonu ha suonato 80 concerti in Italia ed un mini tour in Inghilterra.

Uno dei brani del disco, Reaction, è stato registrato “suonando una porzione di città” a Reggio Calabria per il docufilm Reaction City. Poliritmie, riff in loop che divengono “mantra”, voci pulite e filtrate, diplofonie e testi desemantizzati sono la scommessa di un disco-esperimento dalle influenze molteplici e singolari, da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice e Daft Punk.

Yosonu la ricerca fa uso dell’approccio contemporaneo dell’elettronica nel senso più ampio e rende il risultato maggiormente comprensibile e coinvolgente.



Evento facebook www.facebook.com/events/1281059921909572/



Prezzo 12 € – POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE / PREVENDITA CONSIGLIATA

Prevendite e informazioni

Prevendite:

A Reggio Calabria – A.P.S. Muway – (info@muway.org 3289263867-3291006670)

A Reggio Villa S. Giovanni c/o Caffè Garibaldi

A Catania We Rock eventi, Partner Ufficiale ( info@epistheme.it )

Inoltre, domenica mattina alle ore 11:00 sempre presso Teatro Primo, Paolo Tofani e Yosonu incontreranno gli appassionati della Vita, raccontando le loro esperienze umane, prima ancora che quelle musicali. Dettagli tecnici intrisi di umanità. Prenotazione consigliata.

Chi è MuWay, l’associazione organizzatrice

MuWay è una associazione di promozione sociale che intende attivare cammini culturali attraverso la musica, e sviluppa ogni idea o progetto con la filosofia dell’esperire prima di concettualizzare.

Questo sarà lo stile comune a tutte le esperienze che intendiamo proporre: spettacoli in cui vi sia un’interazione attiva con l’artista, sia questa precedente o conseguente la manifestazione; laboratori di didattica musicale improntati sulla linea pedagogica dell’Orff Schulwerk, di cui sarà presto uno dei referenti territoriali, e rivolti a gruppi eterogenei; momenti di interazione attiva tra le varie arti, per consentire la contaminazione dei sensi.

Fondata il 6 ottobre 2015 dall’incontro di persone con percorsi e formazioni differenti, l’Associazione intende così creare connessioni positive e costruttive con realtà dai simili intenti già attive sul territorio.

Giuseppe Costa, Eliana Moscato, Loriana Ambusto, Andrea Andidero, Gianfranco Schirripa.