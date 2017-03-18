‘Papà ti porto al Museo!’ Ingresso gratuito al MaRc per i papà accompagnati dai figli

“Papà ti porto al Museo!” è il titolo dell’iniziativa che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha programmato per domani 19 marzo. Nel giorno dedicato a San Giuseppe, il MArRC offrirà l’ingresso gratuito a tutti i papà che si recheranno al Museo accompagnati dai propri figli. Un’occasione per celebrare insieme questa ricorrenza, promuovendo la cultura e le bellezze artistiche e architettoniche conservate a Palazzo Piacentini.

Domani, inoltre, con il contributo dei volontari del Touring Club, saranno visitabili le tombe ellenistiche nell’area archeologica interna al Museo. Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Il MArRC, invece, sarà aperto con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.30).

«Ci aspettiamo di vedere gruppi familiari numerosi – commenta il Direttore del Museo Carmelo Malacrino – convinti che questo genere di iniziative contribuisca non solo alla diffusione del sapere, ma anche alla crescita di un servizio culturale alla collettività. In questo caso con un’opportunità diversa di spendere il tempo libero con i propri figli. Storia e tradizioni che si trasmettono di generazione in generazione, facendo maturare il senso identitario delle nostre radici culturali. Il MArRC come spazio inclusivo – conclude Malacrino – e luogo di ritrovo aperto alle istanze positive della nostra Calabria».