Parte dalla Calabria il tour 2014 di Eugenio Bennato ‘Balla la nuova Italia’

M. Carmela Di Marte – Prenderà il via dalla Calabria, il nuovo tour di Eugenio Bennato. Per la prima volta il cantautore partenopeo aprirà le date dei suoi concerti proprio dal capoluogo, Catanzaro, e dal palcoscenico del Teatro Politeama venerdì 14 marzo.

Il tour “Balla la nuova Italia” sfata così il tabù che vuole che i tour comincino dalle grandi città come Roma e Milano: l’apertura catanzarese è stata possibile, però, grazie alla amicizia professionale con Bennato e alla tenacia di Maurizio Senese e della Esse Emme Musica, che produrrà e organizzerà tutte le date calabresi del tour. Bennato stesso ha apprezzato l’idea di tenere il primo concerto a Catanzaro, dando la propria disponibilità a che la prima nazionale si svolgesse nel capoluogo calabrese. Per Senese è una soddisfazione doppia: prima di tutto perché è riuscito ad ottenere che la sua città natale faccia da sfondo al grande evento.

Senese e la prima nazionale a Catanzaro

Agguantando la prima nazionale del tour, infatti, Senese continua a dimostrare ancora una volta l’amore per Catanzaro, riuscendo a portare sui Tre Colli manifestazioni di sicura qualità, contribuendo alla promozione di un’immagine positiva e professionale della città e della Calabria. La soddisfazione è doppia anche perché Senese ha ottenuto la produzione di Bennato per la Calabria: il cantautore ha voluto chiudere un accordo di esclusiva in Calabria con il promoter, affidandosi alla professionalità dimostrata nei venti anni di esistenza della Esse Emme Musica. Il nuovo tour di Eugenio Bennato, come anticipa il promoter, avrà un look completamente rinnovato, dalla grande scenografia, alle coreografie, alle proiezioni su schermi giganti, come ogni grande evento che meriti di essere chiamato come tale.

Quella di Catanzaro sarà solo un’anteprima del tour che però farà bene intendere quale sarà la produzione che si sposterà nelle maggiori piazze calabresi. “Spero di essere all’altezza della situazione – ha confessato Senese -, perché curare una produzione importante con un artista come Eugenio Bennato non è semplice. Ci metterò tutto il mio impegno e la mia professionalità per ricambiare la fiducia che lui stesso ha riposto in me e nella Esse Emme Musica”. Non a caso, Senese ha anche annunciato che in alcune date del tour ci saranno gradite sorprese con la presenza, sul palco, di altri “big” della musica italiana.”

Il repertorio dalla Nuova Compagnia di Canto popolare

Balla la nuova Italia” propone le composizioni del cantautore dai tempi pioneristici della Nuova Compagnia di Canto popolare e Musicanova, fino ai brani delle raccolte più recenti, da “Che il Mediterraneo sia” a “Questione meridionale”, rispecchiando il percorso musicale di Eugenio Bennato, che ha contribuito in maniera decisiva alla diffusione dei ritmi e degli strumenti della cultura popolare meridionale, con un coinvolgimento straordinario di nuove generazioni tese al recupero delle proprie radici.

I temi dell’esplosione di una nuova cultura musicale italiana e della coscienza di una storia negata (la guerra dei mitici partigiani ottocenteschi denominati “briganti”) risuonano nel concerto che si avvale di collaborazioni artistiche collaudate (la chitarra solista di Ezio Lambiase, il basso di Stefano Simonetta “Mujura”, la voce e il gesto di Sonia Totaro) fino alla nuova generazione che ha preso avvio dal movimento Taranta Power, e che nel concerto è rappresentata dalla giovanissima percussionista Chiara Carnevale.

Il ringraziamento alle istituzioni cittadine

Senese, che ha anche ringraziato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il vice sindaco e assessore alla Cultura Sinibaldo Esposito, che hanno da subito apprezzato la proposta, sposando in pieno il progetto targato Esse Emme Musica, ha anticipato che a breve saranno resi noti i dettagli della conferenza stampa di presentazione e dello stesso concerto: essendo una prima nazionale, l’ingresso al Teatro Politeama sarà gratuito. Saranno invitati a partecipare i sindaci calabresi e gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura, in Calabria. Parte del Teatro sarà poi riservata al pubblico, fino ad esaurimento posti.

Tutti i posti a sedere saranno numerati, pertanto i tagliandi per poter assistere al concerto saranno distribuiti nei giorni precedenti l’evento, presso gli uffici della Esse Emme Musica.