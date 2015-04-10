Parte il corso “Manovre di disotruzione pediatriche”

Corso gratuito per genitori, nonni, baby sitter e insegnanti nella Biblioteca della Neonatologia: attestato e manuale di istruzioni a fine corso

Il gruppo di Reggio Calabria del progetto “Centri per la Famiglia” della Fondazione Calabria Etica, unitamente con l’Associazione culturale “Help” organizza il corso: “Manovre di disostruzione pediatriche”.

Il corso, l’unico autorizzato con istruttori Simeup, si svolgerà a partire dall’11 aprile 2015 dalle 9:00 alle 14:00 presso la “Biblioteca della Neonatologia” dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”.

Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione e manuale di istruzioni.

L’evento, a titolo completamente gratuito, ha l’obiettivo d’istruire mamme, papà, nonni, baby sitter, insegnanti, amici e tutte le persone che hanno quotidianamente a che fare con i bambini sulle manovre di disostruzione pediatrica, per la tutela e la salvaguardia della vita del bambino.

Ogni anno, in Italia, circa 50 bambini, vale a dire il 27% delle morti neonatali occidentali, muoiono a causa di corpi estranei che, una volta ingeriti, vanno a ostruire i normali canali respiratori, soffocandoli. Di fronte a questi dati, siamo portati a pensare che simili tragedie siano lontano dalla nostra vita, ci si fa scudo pensando che ai nostri bambini questo non potrà mai accadere. Eppure episodi di soffocamento possono capitare a chiunque, ma tutti possiamo imparare a salvare un bambino.

Per info e iscrizioni telefonare al numero 3921533307 il lunedì e il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 e il martedì dalle 9:00 alle 12:00 o tramite e-mail all’indirizzo: centrofamigliarc@gmail.com